Vil have barselsordning for topatleter

Graviditet og en tilværelse som nybagt forælder må ikke være en hindring for at fortsætte den aktive karriere som eliteatlet.

Sådan lyder det fra direktøren i Dansk Svømmeunion, Merete Riisager.

Derfor vil den tidligere undervisningsminister have, at man i den næste finanslov får afsat penge til en barselsordning, der skal være et sikkerhedsnet under topatleterne i de sportsgrene, hvor atleterne er afhængige af støttemidler fra eksempelvis det nationale forbund eller Team Danmark.

- Det er håbløst gammeldags, at vi ikke har en barselsordning. Som topatlet kan man ikke være sikker på, at man har gode rammer, hvis man får et barn. Det skal løses.

- I Dansk Svømmeunion har vi meget få støttekroner til atleterne, vi har under en million kroner, som man kan søge om hvert år via et samarbejde mellem svømmeunionen og Team Danmark. Vi har behov for, at der er bedre rammer for de atleter, der vælger at blive i sporten, når de bliver forældre.

Jeanette Ottesen blev mor i december 2017. Da hun fortalte Dansk Svømmeunion om sin graviditet, stoppede lønudbetalingerne. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Støtten stoppede

- Det viser Jeanette Ottesens sag også med al tydelighed. Jeg vil gerne have, at næste gang, der er en svømmer, som bliver gravid, så har vi en ordning, man kan søge fra og føle sig tryg i, siger Merete Riisager.

Hun henviser til den nu pensionerede topsvømmer, der i 2017 fik et barn. Da Ottesen fortalte Dansk Svømmeunion om sin graviditet, stoppede støtteudbetalingerne til svømmeren. Derfor måtte Ottesen på egen hånd finansiere sin videre svømmekarriere, der sluttede søndag ved OL i Tokyo.

Barselsordningen skal ikke kun være forbeholdt svømmere, understreger Merete Riisager.

- Jeg udtaler mig fra svømningens side, som er en meget lidt professionaliseret sport, men der er også andre sportsgrene, hvor atleterne ikke får en egentlig løn, men kan søge en begrænset støtte, og de sportsgrene har også det her behov, siger hun.

- Hvor skal pengene komme fra?

- De skal afsættes på finansloven. Der er støtte til mange forskellige grupper i samfundet, og det er lidt besynderligt, at når vi taler om de fremmeste atleter, så har vi en meget begrænset støtte.

Bør også gælde fædrene

- Nogle sportsgrene er tilskuersportsgrene med mange penge, hvor udøverne får en fast løn og på den måde har en indkomst, mens der er andre sportsgrene, hvor man kan nå helt til tops, men under helt andre rammer.

- Der bør man lave et sikkerhedsnet, så de mennesker, der er ude at repræsentere Danmark i verden, faktisk kan søge støtte, når de stifter familie, mens de stadig er aktive i sporten.

- Bør mandlige topatleter også have adgang til barselsordningen?

- Naturligvis. Vi skriver 2021, så det bør selvfølgelig gælde fædre og mødre. Det bør også være en pulje, som man kan søge fra, hvis man eksempelvis har brug for at have sit barn med på en træningslejr i udlandet op til et stort mesterskab, så man også kan have et familieliv, siger Merete Riisager.