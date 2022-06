VM-svømmere skal vænne sig til finalepres på vejen mod OL

Når de danske svømmere fra lørdag og en uge frem deltager ved VM i svømning på langbane i Budapest, bliver det ikke med forventningen om podiepladser.

Til gengæld håber landstræner Stefan Hansen, at de fem unge danskere, som stiller op, hvoraf ingen er over 25 år, kan samle erfaring, som kan bruges frem mod OL i 2024.

- At lægge et medaljepres på dem nu ville være helt forkert, for det er ikke nødvendigvis der, de er endnu.

- Det, der er vigtigt for den her gruppe, er, at de skal ud og høste noget erfaring. Særligt i forhold til at stå i semifinaler og kunne håndtere det pres og forhåbentlig kunne konvertere det til finaler.

- Hvis man gerne vil til tops ved OL, er første skridt at komme med i nogle VM-finaler, for det er samme felt, man kommer til at slås med, lyder det fra landstræneren.

Han håber, at det kan blive til minimum to danske finalepladser under VM.

Danmark har i mange år stået stærkt i svømning med store navne som Jeanette Ottesen, Rikke Møller Pedersen, Lotte Friis og Pernille Blume.

Mens de tre førstnævnte er gået på pension, holder Pernille Blume i øjeblikket pause og forventes at stille op til OL i 2024. Alle fire har vundet OL-medaljer for Danmark.

Fire ud af de fem danskere, som stiller op til VM i år, deltog sidste år i OL i Tokyo, men ingen af dem var i nærheden af medaljer.

Det kan dog komme hen ad vejen, mener Stefan Hansen.

- Vi har været forkælet i mange år, hvor vi har haft nogle virkelig dygtige svømmere. Nu har der været et generationsskifte, og det næste skridt for de danske udsendinge er at komme i top-8.

- Det er nogle meget unge og spændende svømmere. Flere af dem er på vej ind i deres bedste alder, fortæller landstræneren, som samtidig understreger, at der er forskel på, hvornår svømmerne peaker.

- Hvis du kigger på Jeanette Ottesen, var hun tidligt meget god. Med Rikke Møller Pedersen gik der lidt længere tid, før hun for alvor brød igennem på medaljescenen.

En af de svømmere, der tager til VM i god form, er 22-årige Helena Rosendahl Bach. I november vandt hun EM-sølv på kortbane i 200 meter butterfly, og for få uger siden svømmede hun blot 0,04 sekunder fra sin personlige rekord i 200 meter butterfly på langbane i Barcelona.

- Følelsen er god, og den præstation gav helt sikkert tro på egne evner, for jeg kom til stævnet direkte fra en tough træningslejr, fortæller Helena Rosendahl Bach i en pressemeddelelse.

- Siden har jeg trænet rigtig meget butterfly, så får jeg det hele til at spille på dagen, håber jeg på at kvalificere mig til finalen. Jeg ser også frem til mit løb i 400 meter fri, som også skal resultere i en personlig rekord, og så må vi se, hvilken placering det rækker til.

VM i svømning begynder lørdag og afholdes i Budapest.