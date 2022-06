Voldsomme billeder: Besvimer i VM-finale

Det var andet end medaljer, der stjal fokus, da der onsdag blev afholdt finale i synkronsvømning ved VM i svømning i Ungarns hovedstad, Budapest.

Den amerikanske synkronsvømmer Anita Alvarez besvimede således under finalen i solodisciplinen. Hun sank til bunden af poolen, før hendes træner, Andrea Fuentes, sprang i bassinet og fik hende op.

Det skriver CBS Sports.

- Det var en stor forskrækkelse. Jeg var nødt til at hoppe i, for livredderne gjorde det ikke, siger Andrea Fuentes til det spanske medie Marca.

- Jeg var bange, fordi jeg kunne se, at hun ikke trak vejret, men nu har hun det meget bedre, tilføjer træneren.

Den 25-årige Anita Alvarez modtog lægehjælp på stedet.

Artiklen fortsætter under billederne

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Oli Scarff/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Peter Kohalmi/AFP/Ritzau Scanpix

Andrea Fuentes fortæller til Marca, at planen er at lade Alvarez hvile torsdag i håb om, at hun er i stand til at stille op til fredagens holddisciplin.

I løbet af de næste par dage vil Anita Alvarez desuden skulle gennemgå nogle undersøgelser for at forsøge at finde årsagen til, at hun besvimede.

Den amerikanske svømmer har før mistet bevidstheden, blandt andet ved OL-kvalifikationen i Barcelona i Spanien sidste år.

Dengang fortalte hendes mor til tv-stationen WIVB, at hun før havde set sin datter besvime, men ikke under svømmekonkurrencer.

Onsdagens solodisciplin blev vundet af den japanske svømmer Yukiko Inui. Marta Fiedina fra Ukraine vandt sølv, mens Evangelia Platanioti fra Grækenland vandt bronze.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: