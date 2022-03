William blev til Lia og vandt

Transkvinde Lia Thomas har netop vundet det nationale college-mesterskab i USA i disciplinen 500 meter fri. Et mesterskab, der blev vundet under protester uden for poolen

Den kvindelige college-svømmer Lia Thomas hed engang William og var en mand.

Hun har delt vandene i og uden for sporten, fordi hun har vundet det ene svømmestævne efter det andet, siden hun begyndte at konkurrere i i kvindedisciplinerne.

Og torsdag vandt hun altså det nationale college-mesterskab i USA i disciplinen 500 meter fri. Hun er samtidig den første transatlet, der vinder et nationalt college-mesterskab blandt alle sportsgrene.

Lia Thomas vandt disciplinen med tiden fire minutter og 33,24 sekunder. 1,75 sekunder ned til andenpladsen.

Løbet blev indledt med jubel fra publikum, men under Thomas' introduktion, blev fansene helt tavse.

Det skriver ESPN.

Foto: Mary Schwalm/Ritzau Scanpix

Ingen distraheringer

Lia Thomas afviste at stille op til den ellers obligatoriske pressekonference efter løbet, men begrundede beslutningen til ESPN's reporter efter løbet med, at hun udelukkende forsøger at fokusere på hende svømning.

- Jeg prøver at ignorere distraheringer så meget som muligt. Jeg vil bare fokusere på svømning og mine forberedelser til løbene og blokere for alt andet, siger hun.

Da Thomas trådte op på øverste trin på podiet med sit trofæ, blev hun igen mødt at et tavst publikum.

Det var dog intet, sammenlignet med de protester der foregik uden for McAuley Center, hvor mesterskabet bliver afholdt.

Her blev der protesteret mod Lia Thomas' deltagelse i kvindesvømning af grupperne Save Women's Sports og Young Women for America, der er college-udgaven af gruppen Concerned Women for America (CWA).

- Vi vil ikke kigge passivt på, mens kvinderne bliver snydt. Vi skal kæmpe for deres rettigheder, siger Annebelle Rutledge, der står i spidsen for Young Women for America.

CWA har desuden indsendt en klage til uddannelsesministeriet mod Thomas' universitet, University of Pennsylvania, fordi de lader hende deltage i kvindernes svømmediscipliner.

- Fremtiden for kvindesport er usikker, og kvindelige atleter bliver krænket, siger præsidenten for CWA, Penny Nance, i en pressemeddelelse i forbindelse med klagen.

Uddannelsesministeriet har endnu ikke svaret på klagen.

Over for de to grupper udenfor svømmehallen, står en masse studerende fra universitetet Georgia Tech i modprotest.

- De tager had uden fra campus med ind på vores campus, siger Pride præsident hos Georgia Tech, Naiki Kaffezakis.

- Jeg hepper på hende. Jeg er så glad på hende vegne, siger en anden om den transkønnede svømmer.

Lia Thomas skal også konkurrere i 200 meter fri fredag og 100 meter fri søndag.