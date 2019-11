Syv sekunder før tid: Dansk gysersejr i hus

Du kan se alle Bakken Bears' europæiske kampe på hjemmebane live og gratis på ekstrabladet.dk.

Med en scoring 7 sekunder før tid sikrede de 17-dobbelte danske mestre Bakken Bears sig en meget vigtig udesejr over polske Legia Warszawa i Europa Cup'en.

Det var årets spiller Ryan Evans, som med en to points scoring blev matchvinder i et opgør, hvor Bakken Bears næsten fra start til slut halsede bagud.

Amerikaneren scorede til slutresultatet 84-83, og det var kun anden gang i opgøret, at Bakken Bears var foran i kampen i Warszawa.

Med under tre minutter tilbage var hjemmeholdet endda foran med otte point, og det var først i det sidste minut, at Bakken Bears igen kom i nærkontakt med polakkerne.

Bedre sent end aldrig og med den vigtige udesejr fik aarhusianerne forbedret muligheden for at komme videre på den europæiske scene.

Det er de to bedste fra gruppen, som skal videre, og det kan se ud som om, at Bakken Bears er i stand til at sætte en stærk slutspurt ind.

For en uge siden mod Kataja fra Finland blev sejren også hentet hjem med en god sidste periode.

Landsholdsspiller Darko Jukic blev topscorer for Bakken Bears med 18 point, mens Chris Ortiz, Michael Diouf og Adama Darboe scorede henholdsvis 16, 15 og 14 point.

