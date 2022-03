Tager fusen på dansk kommentator

Thomas Tuchel ligner ikke en cheftræner, som står i spidsen for et hold, der går en dyster fremtid i møde.

Klubben er ellers ramt af hårde sanktioner, og samtidig ser de ud til at miste den danske stjerneforsvarer Andreas Christensen i sommerens transfervindue - Barcelona ligner den næste destination efter kontraktudløbet.

Men de knap så gode arbejdsbetingelser ødelægger tilsyneladende ikke den tyske træners humør.

Efter sejren over Middlesbrough i kvartfinalen i FA-cuppen smed Tuchel således lidt af en bombe i et interview med den danske journalist og kommentator Casper Høygård.

Thomas Tuchel var i godt humør efter sejren over Middlesbrough i FA-cuppen. Chelsea vandt 2-0. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

'Det viser stort overskud'

Med et glimt i øjet prøvede Thomas Tuchel at bilde Discoverys rutinerede kommentator ind, at Chelsea havde forlænget kontrakten med den danske midterforsvarer.

- Ja, vi har forlænget med ham(Andreas Christensen red.), siger Tuchel i interviewet. Efterfølgende blev der helt stille, og efter et par sekunder tilføjede Tuchel, at han bare lavede sjov.

Casper Høygård siger efterfølgende, at Tuchels håndtering af den svære tid overraskede ham.

- Jeg tror, at han fornemmer, at Andreas Christensen er tabt for Chelsea, og at det er ret sikkert, at han laver et klubskifte til Barcelona, siger Høygård til Ekstra Bladet.

Det er stadig uvist, hvordan fremtiden ser ud for Chelsea. Sanktionerne, som rammer klubben og Abramovich kan få uoverskuelige konsekvenser for den engelske klub.

- Når man ser ham i interviews, virker han meget ovenpå, og det, synes jeg, er imponerende alt taget i betragtning, siger han.

- Der er meget, som er ude af hans hænder i forhold til den situation, som Chelsea er i, og jeg synes, at Tuchel har tacklet det virkelig fint. Det viser stort overskud fra hans side, mener Høygård.

Sammenlignet med Christian Eriksen

Det er ikke første gang, at Casper Høygård prøver, at en fodboldtræner laver sjov med ham under et interview.

Under en seance med Liverpools cheftræner, Jürgen Klopp, kom tyskeren med en udmelding, som forbavsede kommentatoren.

- Det kommer meget an på, hvordan trænerne er, og om de er i godt humør, hvis de har vundet, men jeg har prøvet det før, siger han.

- Engang sagde Jürgen Klopp, at jeg lignede Christian Eriksen, og at han ville skrive kontrakt med mig, griner Høygård.

Forrygende resultater

På trods af at Chelsea er hårdt ramt af sanktioner, og at klubben er inde i en meget foruroligende situation udenfor banen, så går det forrygende for klubben inde på banen.

De sportslige resultater har ikke fejlet noget, og det kan ikke ses, at klubben i værste fald står over for en konkurs.

Både i den hjemlige liga, hvor de ligger på tredjepladsen, men også i Champions League, hvor holdet har spillet sig i kvartfinalen. Dermed har de stadig mulighed for at forsvare deres titel fra sidste år.