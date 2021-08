Taler om skrækbilleder: - Helt sygt

Vi advarer mod stærke billeder

Den skotske langrendsløber Andrew Musgrave kom rigtigt galt afsted tidligere i år.

Han pådrog sig en grim skade efter et styrt og måtte efterfølgende lappes sammen.

- Det er helt sygt at se på billederne. Kirurgi er ret sygt. Hele musklen blev bare hevet op. De måtte skære det hele op og trække brystmusklen ud og sætte den tilbage på plads, siger Andrew Musgrave til norske Dagbladet.

Som følge af sin operation har langrendsløberen fået sat skruer ind, som sørger for, at brystmusklen også bliver, hvor den skal. Den del af indgrebet beskriver han også som helt 'sygt' til den norske avis.

De voldsomme billeder har den britiske langrendsløber selv lagt op på Instagram, hvor han beskriver forløbet omkring skaden og behandlingen af den.

På fem uger gik han fra at være under kniven og til at kunne smide den støttende slynge.

De stærke billeder kunne få nogen til at tvivle på, om Andrew Musgrave kunne bygge videre på sine tre hidtidige vinter-OL deltagelser. Det er der dog ingen grund til. Han forventes at være blandt deltagerne, når det til februar går løs ved vinter-OL i Beijing.