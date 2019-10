15-årig komet i første finale: Laver lektier imens

Hun brød for alvor igennem ved årets Wimbledon, den amerikanske teenager Coco Gauff, og nu runder hun sin første sæson, hvor hun blander sig med seniorerne af i lige så imponerende stil.

Det 15-årige supertalent har således spillet sig i sin første WTA-finale, hvor hun søndag møder Jelena Ostapenko i østrigske Linz. Det skete med en semifinalesejr på 6-4, 6-4 over tyske Andrea Petkovic.

Og undervejs slog hun sin første Top 10-modstander, hollandske Kiki Bertens i kvartfinalen.

- Det er en helt surrealistisk turnering for mig. Min første det ene og min første det andet. Jeg håber, jeg kan holde stilen, siger Gauff, der såmænd kom ind i turneringen som ’lucky loser’ efter nederlag i kvalifikationsfinalen.

- Sidste år ved denne tid tabte jeg i kvartfinalen ved en juniorturnering i Mexico. Det er helt skørt, så meget man kan forbedre sig på et år.

Coco har sin far, Gorey Gauff, med sigi Østrig, og så kan han jo også lige hjælpe lidt med lektierne. Foto: Barbara Gindl/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg har spillet på meget højt niveau de seneste kampe og bevist overfor mig selv, at jeg kan hænge på hos topspillerne.

Det er dog slet ikke tennis det, hele for den unge opkomling. Efter sin kvartfinale blev hun således spurgt om sin udsigt til semifinalen men svarede:

- Jeg er lige gået ud fra banen, så den tænker jeg ikke på. Jeg tænker mere på de lektier, jeg skal have lavet i aften. Jeg ved endnu ikke, hvilken slags det er, men det er typisk matematik, engelsk eller historie. Jeg ved bare, at det skal klares.

Inde på banen har Coco Gauff været så dygtig til at lave sit hjemmearbejde, at hun mandag kan se sit navn i Top 100 for første gang.

Se også: Wozniacki møder Game of Thrones-stjerne i København

Bizart: Rammer fotograf i ansigtet

Se også: - Vi andre kan slet ikke forstå det