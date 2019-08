15-årig tenniskomet får stor gave

Den amerikanske teenager Cori Gauff er blandt de tennisspillere, der har fået et wildcard til US Open, som begynder senere i august.

Dermed træder hun direkte ind i hovedturneringen, oplyser US Open ifølge nyhedsbureauet Reuters.

15-årige Gauff forbløffede sine modstandere og fans, da hun tidligere i år gjorde sin debut i en grand slam-turnering på seniorplan ved Wimbledon.

Her klarede hun det formidabelt og nåede til fjerde runde, før hun blev slået ud af Simona Halep, der endte med at vinde turneringen.

Under Wimbledon lå Gauff blot nummer 313 i verden.

Men efter den overraskende succes tog hun et hop på over 150 pladser på verdensranglisten. Hun er aktuelt nummer 140.

Særligt Gauffs sejr i Wimbledon over 39-årige Venus Williams, der med syv grand slam-titler regnes som en af de største spillere gennem tiden, kom som en overraskelse.

Her slog hun den aldrende legende forholdsvist sikkert 6-4, 6-4.

Aldersbegrænsninger på WTA-touren gør ifølge nyhedsbureauet AP, at der er begrænsninger på, hvor mange seniorturneringer en 15-årig kan deltage i og modtage wildcards til.

Gauff har allerede accepteret tre wildcards til andre turneringer og dermed opbrugt sin kvote.

Men det amerikanske tennisforbund (USTA), som står for at afvikle grand slam-turneringen, kan vælge at se bort fra den regel, og har derfor givet det amerikanske stortalent et wildcard.

- Jeg vil gerne takke USTA for muligheden for at deltage i min hjemmebane-slam, siger Gauff i en meddelelse fra sin agent ifølge AP.

- Jeg glæder mig til for første gang at spille i hovedturneringen ved US Open.

Også den tidligere mester, australske Sam Stosur, og Gauffs landsmand og hyppige doublemakker 17-årige Caty McNally er blandt de spillere, som har fået tildelt wildcard.

Se også: Brutalt exit: 15-årig stoppet af mavekramper

Hele verden måber: - Det er helt vildt!

Caroline taler om børn: Krævende mor

Se også: Sviner verdens bedste: - Meget pinligt