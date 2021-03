16-årig dansk komet rydder bordet

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

Danmark bliver i disse dage forkælet med ungt dansk tennistalent.

De fleste af os kender nok 17-årige Holger Rune og 18-årige Clara Tauson, der dette forår har fået deres store gennembrud på seniorplan.

Men nu er Johanne Svendsen måske også et navn, man skal skrive sig bag øret.

Den 16-årige tennisspiller har således ryddet bordet ved ungdomsturneringen Copa Barranquilla i Colombia ved både at vinde i pigedouble og pigesingle.

Svendsen afgav kun to sæt i hele turneringen på vejen til sin single-sejr mod mexicanske Julia Garcia.

- Det er min vildeste dag nogensinde. Det er det her, jeg spiller for, fortæller Johanne Svendsen i en pressemeddelse.

Og det var ikke ligefrem en nem vej til finalen for den unge dansker. På vej til singletitlen vandt hun således over turneringens første-, tredje- og fjerdeseedede, der alle er i juniorernes top-50 på verdensplan.

Svendsen vandt med sin kroatiske makker Lucija Bagaric i doubleturneringen for piger over et amerikansk par i finalen.

Succesen vækker ikke overraskende glæde hos fonden, der har sørget for at den unge dansker kunne spille turneringen i Sydamerika.

- For os er det en enorm glæde og tilfredsstillelse at se en ung spiller, som vi arbejder intensivt med på en række områder, lykkes på den internationale scene, siger Morten Lyngbæk, der er fondschef i Leschly Tennis Foundation, i en pressemeddelse.

Sejren sender den 16-årige komet ind i juniorernes top-100, og derfor kan hun formentlig deltage i en række Junior Grand Slams som French Open, Wimbledon og US Open i løbet af året.

