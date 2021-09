18-årig brite fortsætter eventyr i US Open

Den britiske teenager Emma Raducanu fortsætter sin sensationelle fremmarch i US Open i tennis.

Den 18-årige kvalifikationsspiller er nu klar til semifinalen, efter at hun onsdag aften dansk tid besejrede OL-guldvinderen Belinda Bencic i to sæt, 6-3, 6-4.

Det er kun sket tre gange tidligere i den såkaldt åbne æra, at en kvalifikationsspiller er nået frem til semifinalen i en grand slam-turnering for kvinder. Og det er første gang, det sker i US Open.

Men den statistik påvirkede tilsyneladende ikke Emma Raducanu, der var ganske suveræn, da hun først kom i gang.

Kun i starten virkede briten en smule nervøs, og hun tabte sit første serveparti uden de store sværdslag. Men bagud 1-3 fandt hun formlen og tiltvang sig et klart overtag mod en stadig mere rådvild modstander.

Raducanu vandt de næste fem partier på stribe og kunne serve første sæt hjem med cifrene til 6-3.

I andet sæt bragte hun sig på sejrskurs ved at bryde Bencic' serv til 3-2-føring. Herefter holdt de to spillere deres serv frem til britisk føring på 5-4.

Så handlede det blot om at serve sejren hjem. Hun tabte de første to bolde, men fik styr på nerverne og vandt de næste fire.

Emma Raducanu udbygger med sejren sin status som en af sæsonens store kometer i tennissporten. I forsommeren lå hun nummer 338 på verdensranglisten, men imponerede ved at nå fjerde runde i Wimbledon.

Med sine bedrifter i US Open er hun sikker på at drøne ind i top-100 med en komfortabel margin.

I semifinalen venter en duel med enten den fjerdeseedede Karolína Plísková fra Tjekkiet eller grækeren Maria Sakkari, der er seedet som nummer 17.