18-årig brite vinder US Open med sejr over canadier

Den 18-årige britiske tennisspiller Emma Raducanu vinder grand slam-turneringen US Open efter en sejr på 6-4, 6-3 over den et år ældre canadiske Leylah Fernandez.

I første sæt kom Raducanu bedst fra start og foran 2-0 efter et servegennembrud. Fernandez svarede dog flot tilbage og udlignede til 2-2.

Duellanterne fulgtes ad frem til stillingen 4-4, hvorefter briten slog til ved at vinde to partier i træk.

Fernandez afværgede dog tre sætbolde, inden Raducanu udnyttede den fjerde.

I andet sæt brød Fernandez til 2-1, men Raducanu svarede straks igen ved at bryde tilbage til stillingen 2-2. Briten kom foran 5-2 og fremtvang to matchbolde i canadierens serv, men Fernandez vandt partiet.

Foran 5-3 måtte Raducanu bede om at blive tilset af en fysioterapeut efter at hun i det foregående parti faldt og slog sit knæ til blods i et forsøg på at returnere en bold. Men efter en pause på nogle minutter vendte hun tilbage på banen og servede sejren hjem.

- Jeg vidste, at jeg ville skulle grave dybt. Det var en utrolig svær kamp, men jeg synes, at mit niveau var virkelig højt. Jeg var nødt til at spile noget af mit bedste tennis, siger hun efter sejren foran 23.700 tilskuere på et udsolgt Arthur Ashe Stadium i New York.

- Vi spillede begge frygtløs tennis gennem to uger. Det viser fremtiden for kvinders tennis og den dybde, der er i sporten lige nu, er så fantastisk, siger Raducanu med henvisning til de mange andre unge talenter, der er begyndt at presse de etablerede spillere, .

Raducanu måtte gennem en kvalifikationsturnering for at komme med i US Open. Hun er den første kvalifikationsspiller til at vinde en af sportens fire største turneringer siden den åbne æra - det vil sige fra 1968.

Lørdagens finale var den første grand slam-finale mellem to teenagere, siden Serena Williams som 17-årig slog den dengang 18-årige Martina Hingis ved US Open i 1999.

Raducanu, der er nummer 150 på verdensranglisten, bliver samtidig den yngste vinder af en grand slam-turnering, siden den 17-årige Maria Sharapova i 2004 vandt Wimbledon.

Leylah Fernandez, der fyldte 19 i mandags og ligger nummer 73 på ranglisten, slog på sin vej mod finalen den forsvarende US Open-vinder Naomi Osaka, den tredobbelte grand slam-vinder Angelique Kerber og den 5.-seedede Elina Svitolina ud.

Ikke siden Serena Williams i Wimbledon i 2012 har en spiller slået tre rivaler fra top-5 ud i en grand slam.