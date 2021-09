19-årig sensation i ny choksejr

Den canadiske teenager Leylah Fernandez fortsætter sin sejrsmarch ved US Open i New York City.

Tirsdag stormede den 19-årige tennisspiller i semifinalen i grand slam-turneringen ved at besejre den femteseedede ukrainer Elina Svitolina i tre sæt med cifrene 6-3, 3-6, 7-6 (7-5).

Dermed kan den unge canadier føje endnu en sejr til sit korte cv.

Triumfen kommer dog ikke helt som den store overraskelse, med tanke på at hun allerede har sendt den forsvarende US Open-vinder Naomi Osaka og den tredobbelte grand slam-vinder Angelique Kerber ud af turneringen.

Leylah Fernandez ligger nummer 73 på verdensranglisten, mens Elina Svitolina bliver anset for at være en af de bedste spillere, der endnu ikke har vundet en grand slam.

Derfor må ukraineren også have spået sig selv gode muligheder for at nå semifinalen.

Men Fernandez, der mandag fyldte 19 år, viste med det samme i kvartfinalen, hvorfor hun ikke er nogen helt almindelig teenager.

Den unge canadier tog således kontrollen fra start og gav i første sæt ikke Svitolina en eneste breakmulighed.

I andet sæt fik ukraineren bedre fat, men hun blev stadig tvunget til at arbejde for at vinde sættet.

Det var dog ikke nok til at bringe Leylah Fernandez ud af fatning, og i tredje sæt sikrede canadieren sig en afgørende føring, da hun brød modstanderens serv og kom foran 4-2, inden hun afgjorde sættet i tiebreak.

Leylah Fernandez skal i semifinalen op imod Aryna Sabalenka.

Den andenseedede hviderusser gjorde tirsdag aften lokal tid kort proces med Barbora Krejcikova, da hun besejrede tjekken og dette års vinder af French Open med 6-1, 6-4.

Sabalenka skulle bare bruge en time og 26 minutter på at vinde kvartfinalen.

Den 23-årige hviderusser nåede også frem til semifinalen ved dette års Wimbledon. Men hun har lige som Leylah Fernandez aldrig været i finalen i en grand slam.