2018 blev Carolines gyldne år - 2019 kan blive hendes sidste

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Hun kalder det selv for sin karrieres bedste sæson, og det kan der selvsagt ikke argumenteres imod, når Caroline Wozniacki i januar både erobrede sin første grand slam og generobrede ranglistens førsteplads.

Det skete vel at mærke efter en forrygende finale mod topseedede Simona Halep, som tryllebandt tenniselskere kloden rundt.

Hun er stolt af sit 2018, siger hun, og det kan vi danskere i den grad også være. For nu må man også se den seneste halvsæson, der bød på nogle skuffelser, i et helt nyt lys efter afsløringen af hendes kroniske gigtsygdom.

Hendes sygdom forklarer således den blodfattige indsats i anden runde af US Open, og at hun overhovedet stod på banen i New York, må gøre hende til en af tennishistoriens sejeste atleter.

Jeg synes ikke, hun havde behøvet at tilbageholde den oplysning ’af konkurrencehensyn’, men det var åbenbart vigtigt for hende at kunne måle sin præstationsevne i ly for offentligheden.Hun fik et overordentligt positivt svar med sejren i den store premier mandatory-turnering i Beijing, og den sejr kan meget vel ligge til grund for hendes beslutning om at fortsætte karrieren.

Det er godt at erfare, at hun har fået så meget styr på sin sygdom, og dejligt for os danske tennisfans, at hun orker at tage en sæson mere.

Hun tog såmænd også titlen i Eastbourne i fejende flot stil, og det var ærgerligt, at hun ikke fik konverteret sin gode græsform til Wimbledon-succes. Hun satte punktum her i Singapore med markant at løfte sit niveau efter en lidt sløj åbningskamp.

Det var lige sent nok, men hun slutter året i Top 3, og aftrykket fra sæsonfinalen kan hun såmænd sagtens bruge som motivation i optræningen til næste sæson.

Den indleder hun som bekendt med et endnu mere spektakulært titelforsvar i Melbourne, og vi bør glæde os til at se Caroline Wozniacki på alverdens tennisbaner i 2019. En sæson, der meget vel kan blive hendes sidste på WTA-turen efter en vildt imponerende karriere.

Vælger hun at takke af, er det herligt, at 15-årige Clara Tauson ser ud til at time sin overgang til seniorernes rækker og fremtidssikre dansk tennis på internationalt niveau.

Det er flot, som hun præsterer, og det bliver meget, meget spændende at følge hendes udvikling i næste sæson.

