28 dage på toppen: Nu slutter festen for Wozniacki

Caroline Wozniackis dage som verdens nummer et er allerede ovre for denne gang på mandag

Australian Open-sejren 28. januar sendte Caroline Wozniacki tilbage på førstepladsen på verdensranglisten efter en historisk lang pause på mere end seks år.

Men fornøjelsen blev kort for den danske tennisdronning. Godt nok fører hun på denne mandags nyeste rangliste, hvor Wozniacki har 8.010 point og altså sølle 45 point mere end Simona Haleps 7965 point på andenpladsen, men næste mandag er det slut.

- Simona Halep vender tilbage til førstepladsen på WTA-ranglisten mandag 26. februar, skriver flere medier blandt andre rumænske Ziare.com.

Årsagen er, at danskeren fra 20-26. februar sidste år nåede finalen i Dubai, hvor hun tabte til ukrainske Elina Svitolina, men i år spiller danskeren ikke med i Dubai, og derfor mister hun 485 point på ranglisten.

Heller ikke Simona Halep, der blev skadet i den forgangne uge i Doha, spiller med i Dubai, men da hun ikke har point at forsvare fra sidste års turnering, så betyder det ikke noget pointtab.

En live-rangliste for næste uge viser derfor, at Simona Halep vil stå med 7.965 point, mens Wozniacki rykker ned som nummer to med 7.525 point.

Wozniacki fejrer sejren i Australian Open, der samtidig gav førstepladsen på verdensranglisten. Nu ryger hun ned som nummer to igen. Foto: AP

Caroline Wozniacki mister førstepladsen på verdensranglisten på mandag. Foto: AP

Halep ventes tilbage efter sin skade i begyndelse af marts til den prestigefyldte Indian Wells-turnering.

- Jeg ved, at Simona har et godt hold omkring sig, og jeg er sikker på, at hun igen vil blive den spiller, vi alle kender, siger Wozniacki.

- Det er aldrig rart at blive skadet, og jeg håber, at hun snart er tilbage igen, siger Wozniacki.

I denne uge er verdens nummer tre Elena Svitolina topseedet i Dubai, men hun risikerer at falde helt ned som nummer fem, hvis ikke hun genvinder sidste års titel.

Ugens anden turnering bliver spillet i Budapest i denne uge, men det er en noget mindre turnering, så her er slovakiske Dominika Cibulkova topseedet, selvom hun kun er verdens nummer 30.

Mens det altså er en kendsgerning, at Wozniacki mister førstepladsen på verdensranglisten, så fører hun stadig det såkaldte Champions Race, der viser hvilke spillere, der er bedst i kalenderåret og bestemmer de otte, der er med i sæsonfinalen til november.

