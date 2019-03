37-årige Federer klar til endnu en finale

Det var en kamp mellem generationerne, da 37-årige Roger Federer fredag tørnede sammen med den 19-årige canadier Denis Shapovalov i semifinalen ved Miami Open i Florida.

Men det endte med en sejr til tennisgiganten Federer, der med sikker stil kunne avancere til finalen med cifrene 6-2, 6-4.

Federer, der har vundet Miami Open tre gange før, skal nu møde den regerende mester, John Isner, i finalen, der spilles søndag på Hard Rock Stadium.

Kampen igennem benyttede Federer sig af et virvar af tekniske finesser og nåede tidligt frem til to breaks. Han formåede at miste bare otte point på sin egen serv.

- Det var en meget taktisk kamp for mig, sagde Federer til nyhedsbureauet AP efter kampen.

- Jeg er enormt glad for, at det lykkedes mig at spille med så stor variation i mit spil.

Resultatet er dog alligevel ikke helt skidt for den unge Shapovalov, der med placeringen i Miami kan kravle op på 20.-pladsen på verdensranglisten - hans bedste placering i karrieren hidtil.

Roger Federer er ved turneringen seedet som nummer fire.

Hans finalemodstander, 33-årige John Isner, skulle i sin semifinale selv ud i en kamp mod et helt ungt canadisk talent.

Han vandt med cifrene 7-6 (3), 7-6 (4) over 18-årige Felix Auger-Aliassime, der i øjeblikket er den yngste spiller på ATP's top 100.

Federer fører 5-2 i det interne regnskab med John Isner, men de to har ikke spillet mod hinanden siden 2015.

Søndag skal kvinderne også spille finale, og her møder femteseedede Karolína Plísková det unge australske talent Ashleigh Barty, der er seedet nummer 12.

Denis Shapovalov kunne ikke stille noget om mod Roger Federer. Foto: Ritzau Scanpix

