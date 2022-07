42-årige Venus Williams gør singlecomeback efter et års pause

Det er ved at være et år siden, at Venus Williams senest deltog i en tennisturnering i damesingle.

Men i august gør den 42-årige amerikaner comeback i singleregi, når hun er med ved WTA 1000-turneringen National Bank Open i Toronto, hvor hun har fået et wildcard.

Det skriver kvindernes tennisorganisation, WTA, på sin hjemmeside.

Venus Williams har dog ikke holdt sig helt væk fra tennisbanerne det seneste år.

Tidligere i sommer deltog hun i mixeddouble ved grand slam-turneringen Wimbledon i London.

Her nåede hun anden runde sammen med briten Jamie Murray.

Venus Williams har syv gange vundet en grand slam-titel i damesingle, men den seneste ligger helt tilbage til 2008.

Venus Williams var dog i finalen ved Australian Open så sent som i 2017. Her tabte hun til sin nu 40-årige lillesøster Serena Williams, som også skal være med ved turneringen i Toronto.