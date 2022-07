42-årige Venus Williams lod sig friste

Efter næsten et helt år væk fra toptennis gjorde den 42-årige amerikaner Venus Williams fredag comeback, da hun sammen med briten Jamie Murray spillede sig videre til anden runde i mixed double-rækken ved Wimbledon.

Det var ikke Williams' plan at spille den engelske grand slam-turnering, men hun lod sig friste, da hun så Wimbledons berømte grønne græs.

- Jeg havde ingen planer om at spille. Men jeg så græsset og blev begejstret, siger Venus Williams til Reuters.

Venus Williams var taget til London for at følge lillesøster Serena Williams, som efter et år væk fra tennisbanen gjorde comeback tidligere på ugen, men som røg ud efter i første runde i singlerækken.

- Jeg var til stede ved French Open, en smuk begivenhed, men mit hjerte slog ikke på samme måde der. Jeg havde ingen planer om at spille, men så spurgte jeg Jamie i sidste minut, siger Venus Williams.

Hun har vundet syv grand slam-titler i single i sin karriere. Af dem er fem vundet i netop Wimbledon.

Det er også blevet til seks Wimbledon-titler i double. Men en af de få ting, Venus Williams mangler på sit cv, er Wimbledon-titlen i mixed double.

- Det er en af de ting, jeg ikke har vundet, så jeg prioriterer det her, siger Venus Williams.

Hun har ikke været i kamp siden august sidste år. For nylig lagde amerikaneren videoer ud på de sociale medier, hvor hun trænede.

Hvad der skal ske efter Wimbledon, ved Venus Williams ikke.

- Du ved aldrig, hvor jeg dukker op, siger hun.

Venus Williams og Jamie Murray, der er bror til den mere kendte tennisstjerne Andy Murray, vandt deres kamp i første runde med 6-3, 6-7, 6-3 over Alicja Rosolska og Michael Venus.

