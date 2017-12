Årets mest læste: Caroline smider tøjet igen

27. juni 2017: 'Her er den så: Wozniacki viser ny fræk nøgen-forside frem' (Læs den her).

6. juli 2017: 'Splitternøgen: Her er ALLE Wozniackis nye billeder' (Læs den her).

25. juni 2017: 'Caroline gør det igen-igen-igen: Smider alt tøjet for kæmpe-medie' (Læs den her).

15. februar 2017: 'Gør det igen: Fræk Wozniacki smider tøjet' (Læs den her).

Meget bliver sagt om Ekstra Bladet, men vi er ikke for fine til at bemærke, når Caroline Wozniacki lader sig forevige uden en trevl på kroppen over for ESPN's Body Issue og Sports Illustrated's Swimsuit Edition.

Ovenstående fire rubrikker er alle fra artikler, der blev skrevet i det forgangne år. Og som en skarp iagttager måske har regnet ud, så er alle fire artikler blandt de mest læste på Ekstra Bladet Sport i 2017.

På en top25 er der i øvrigt ingen andre om Wozniacki.

Ved hvad der virker

Tilsammen har de genereret mere end 1,1 millioner sidevisninger i 2017!

- Jeg synes jo egentlig det siger mere om Ekstra Bladet end om Wozniacki, siger brandingekspert Frederik Preisler og griner, da Ekstra Bladet fanger ham.

Og det kan han mene, den gode Preisler.

Til gengæld er han heller ikke bleg for er erkende, at det er pokkers godt for forretningen, når Caroline Wozniacki lader kludene falde foran kameraerne.

- Hun ved jo, hvad der virker. Og hun er lige så professionel uden for banen, som hun er på banen. Det er tydeligt, siger han.

- Hun spiller spillet og ved udmærket, hvad det går ud på. Man skal i hvert fald ikke have ondt af den stakkels lille pige, der bliver udnyttet. Sådan forholder det sig ikke, siger han.

'Brandingen er god'

Til Ekstra Bladet fortalte Wozniacki i foråret, at hun selvfølgelig er bevist om, at det ikke skader forretningen at være med i eksempelvis Sports Illustrated Swimsuit Edition.

- Jeg vil ikke gå i detaljer, men det er stort at få lov at være med igen. For brandingen er det godt. Der er mange modeller, der ville give deres højre arm for at være med, så når du bliver spurgt, så er det en kæmpe ære, sagde hun.

Wozniacki har efter noget af et tilløb sidste år haft et virkelig godt 2017 med en stribe finaler, hvor hun rendte med sejren i Tokyo og mest bemærkelsesværdigt i sæsonfinalen i Singapore. Samtidig annoncerede hun på valentinsdag i 2017, at hun nu var i forhold med basketballspilleren David Lee.

Det er siden blevet til frieri. Alt i alt et godkendt år for Caroline Wozniacki.

