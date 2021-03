Absurd skade: Smadrer sit øje med ketcher

Løchte bryder grim stime

Se uheldet i bunden af artiklen

Danske Frederik Løchte Nielsen vandt i 2019 doubleturneringen ved ATP-turneringen i München sammen med tyske Tim Pütz, men i denne uge er det gået knap så for de to i Qatar Open.

I kvartfinalen mod Juan Sebastian Cabal og Robert Farah forsøgte Løchtes tyske makker sig med en servereturnering, men ramte i stedet sig selv i øjet med ketsjerens greb, så blødet flød, og parret måtte opgive kampen.

Heldigvis får tyskeren ikke varige mén.

- Tak for alle jeres ønsker om god bedring. Jeg var heldig og mit øje skulle komme sig helt i løbet af få dage. Stor tak til folk omkring turneringen for at tage sig godt af mig. Vi ses snart, skriver Pütz torsdag aften i en story på Instagram, hvor han viser et rødt øje.

Det var da også slemt, da det skete. Tyskeren skreg af smerte, og han fik hjælp til at stoppe blodet og fik også is på.

- Freddie, jeg kan godt se, når jeg står stille, men hvis jeg ser mig omkring, så kan jeg ikke se særlig godt, sagde Pütz til sin danske makker, og så måtte de to trække sig fra kampen, hvor de havde tabt første sæt 3-6.

- Jeg har meget ondt af Tim. Ingen af os ønsker at blive ramt i øjet, og jeg håber virkelig, at han kommer sig godt, lød det fra en af sejrherrerne Robert Farah.

Uheldet kommer på et skidt tidspunkt, da Løchte efter 10 nederlag i træk i første runde med skiftende makkere endelig havde spillet sig videre med en sejr i første runde sammen med Pütz, der så blev skadet i kamp to.

Se uheldet her...



Kovending: Federer afbryder comeback

Blodige billeder: Skrækskade på fisketur

Astrid med coronaambulance i Polen: - Surrealistisk