Advarer Holger: - Det bliver svært

Han sluttede 2022 af med et brag og befinder sig pludselig som en del af den absolutte verdenstop.

Derfor er forventningerne også store til 19-årige Holger Rune, når han om få døgn tager hul på årets første store højdepunkt, Australian Open.

Men selvom den danske tennisstjerne har vist, at han nu for alvor skal tages seriøst selv mod de bedste spillere i verden, bliver det ikke en nem start, han får på grand slam-turneringen i Melbourne.

Holger Rune er seedet ni Australian Open, men kan se frem til hård modstand allerede fra første runde. Foto: BRENTON EDWARDS/Ritzau Scanpix

Det mener tennisekspert og kommentator på Eurosport Michael Mortensen, efter det torsdag blev klart, at Holger Rune i første runde skal møde serbiske Filip Krajinovic, der er nummer 56 på verdensranglisten.

- Han er virkelig en god spiller. Det kan godt være, han ikke har vundet nogen turneringer, men han har været i flere finaler. Han er en alsidig og farlig spiller, og han har været med i mange år, siger Mortensen til Ekstra Bladet.

- Han har tidligere slået spillere både Stefanos Tsitsipas og Novak Djokovic, så han ved, hvad der skal til, og han er en spiller, der hviler i sig selv. Krajinovic har ikke rigtig nogen svagheder i sit spil, så det bliver en svær første runde for Holger.

Et kolossalt pres

Kampen bliver ifølge den mangeårige ekspert ikke mindre vanskelig af, at Holger Rune skal vænne nu pludselig skal vænne sig til et helt andet form for pres.

Og det på trods af, at det blot er anden gang, at den unge, hårdtslående dansker står i hovedturneringen i Melbourne.

- Der er jo et kolossalt pres på Holger med alt det, han præsterede sidste år. Der er mange ting, der spiller ind i sådan en første runde, og der er tårnhøje forventninger til Holger - både hos ham selv og udefra. Derfor kan det også godt gå hen og blive en skelsættende kamp for ham, siger Michael Mortensen.

Serbiske Filip Krajinovic er en rutineret herre, der tidligere har været oppe som nummer 26 i verden som sin bedste placering. Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

- Holger har selvfølgelig de spillemæssige kvaliteter til at besejre sådan en som Krajinovic, men når det er en grand slam, så får det en ekstra dimension.

Alligevel er Michael Mortensen forholdsvis fortrøstningsfuld.

- Kommer Holger igennem første runde, får spillet nerverne af sig og bliver komfortabel i varmen, så kan der ske mange positive ting i den her turnering. Det er jeg ikke i tvivl om.

Svær halvdel

Men selv hvis danskeren formår at spille sig videre, er vejen mod den helt store triumf brolagt med svære modstandere.

Allerede i tredje runde kan han støde ind i australske Nick Kyrgios, der sidste år blandt andet var i Wimbledon-finalen og altid er en giftig modstander at stå over for.

Men ifølge Michael Mortensen skal Holger Rune ikke tænke længere frem.

Holger Rune kan i tredje runde møde Nick Kyrgios, der formentlig vil gøre meget for at begejstre hjemmepublikummet. Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix

I stedet skal han fokusere på det, der er foran ham, efter en periode hvor han har bøvlet med rygproblemer og ikke har fået meget kamptræning.

- Den første uge skal der kriges, og han skal - uanset hvor banalt det end lyder - tage en kamp ad gangen. Han har trænet en masse, men kamp er noget andet. Specielt mentalt.

Australian Open spilles fra 16. til 29. januar.