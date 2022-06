Advarer Rune: - Pas på fristende tilbud

Holger Rune har ikke været til at komme udenom på det seneste.

Den 19-årige tenniskomet har den seneste tid smashet tennisglæden tilbage i danskerne med fremragende præstationer hen over foråret og senest i French Open, hvor han onsdag skal spille kvartfinale.

Holger Rune er dog ikke den første danske tennisspiller, der pludselig tiltrækker sig enorm opmærksomhed.

Frederik Fetterlein var tilbage i 1990'erne også et lovende talent ligesom Holger Rune, men ifølge ham selv endte han med at tage imod for mange reklametilbud og tog til for mange eksklusive arrangementer, der fulgte med den voksende tenniskarriere.

Nu advarer den 51-årige Fetterlein unge Holger Rune mod at tage imod for mange af de lukrative tilbud.

- Når det går så godt, kommer der en masse tilbud, der kan tage fokus lidt væk fra spillet. Der kommer et hav af reklametilbud og arrangementer, og det røg jeg jo selv direkte ned i, siger Fetterlein, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen, og fortsætter.

- Nu vil han helt sikkert få en masse sjove invitationer 'vil du ikke med det til, og vil du ikke være ambassadør på det'. Der kommer til at være en masse gode ideer.

Frederik Fetterlin lå kortvarigt nummer 75 på ATP's verdensrangliste. Foto: Thomas Wilmann

Koncentration på spillet

Frederik Fetterlein, der efter sin tenniskarriere, har deltaget i en håndfuld realityprogrammer, erkender, at han tog munden for fuld, dengang han spillede tennis, og mener, at Holger Rune bare skal holde lav profil.

- Det handler om at holde lav profil. Det er let for mig at sige, fordi jeg netop ikke holdt lav profil, og så skal han selvfølgelig undgå det her med at råbe forskellige ting på banen, fordi så får han en sviner i medierne, siger Fetterlein og refererer til det uvejr, Holger Rune havnede i, da han tilbage i juni sidste år kom med homofobiske tilråb på banen.

- Jeg gjorde jo det hele på en gang. Hvis der kom nogen og spurgte, om jeg kunne lave den reklame, så sagde jeg ja, hvor det ville have været bedre at komme til træning eller måske få massage, forklarer Fetterlein.

Den tidligere tennisspiller er dog ikke i tvivl om, at Holger Rune har de perfekte rammer for, at han kan holde fokus på de rigtige ting i fremtiden.

- Jeg kan jo se, uden at jeg overhovedet kender ham, at han har et godt hold med sin familie, så han skal bare køre på nu.

Holger Rune spiller kvartfinale mod norske Casper Ruud onsdag aften. Du kan følge kampen live på Ekstra Bladet.

