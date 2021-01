Advaret inden sexskandalen i kosteskabet

For over tyve år siden gik Boris Becker i et svagt øjeblik med modellen Angela Ermakova, selvom han var en meget gift mand. I et kosteskab under en trappe på en japansk restaurant slap de lysterne fri.

Han har ad flere omgange fortalt om affæren, der resulterede i en datter, og nu har han i sin egen podcast fortalt, at han rent faktisk blev advaret om at gå ud den aften - af sin mor.

- Tag ikke fejl, bliv her, sagde hun ifølge Becker, da hun ligesom konen Barbara forsøgte at stoppe ham.

- Min mor Elvira ville ikke have mig ud, fordi hun selvfølgelig kender mig godt og ved, hvem jeg er.

- Jeg havde spillet min sidste professionelle kamp ved Wimbledon og var følelsesmæssigt påvirket, husker Becker.

Han fortæller, at han den aften selvfølgelig mistede sit ægteskab, og at det var en høj pris og en fejltagelse.

Han er dog lykkelig for at have sin nu 20-årige datter.

- I dag er vi virkelig en tæt familie. Det er måske vores største triumf.

