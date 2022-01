Advokater: Djokovic var smittet med corona i december

Tennisstjernen Novak Djokovic var smittet med coronavirus i midten af december, og det er årsagen til, at han har fået dispensation til at deltage i Australian Open, der begynder 17. januar.

Det oplyser hans advokater i retsdokumenter ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Efter lang uvished om hans deltagelse i Australien oplyste Djokovic tidligt i denne uge, at han havde fået lov til at deltage i grand slam-turneringen i Melbourne på en dispensation fra at blive vaccineret, som det ellers er påkrævet for indrejse.

Spillere, der ikke er vaccineret, kan få lov til at rejse ind i Australien på en medicinsk dispensation, eller hvis de har været smittet med coronavirus inden for det seneste halve år.

Det sidste er ifølge advokaterne tilfældet med Djokovic, der angiveligt blev testet positiv 16. december.

Djokovic blev nægtet indrejse på grund af visumproblemer, da han ankom til Australien, og det er endnu uafklaret, om han får lov at blive i landet.

Djokovic ankom til Australien sent onsdag lokal tid. Han blev holdt hen i flere timer, før han fik afvist sit visum. Derefter blev han sendt på karantænehotel, hvor han har opholdt sig siden.

Djokovic blev kørt ud til et karantænehotel, da han ankom.

Lørdag oplyser serberens advokater, at Djokovic har bedt om at blive flyttet fra karantænehotellet, blandt andet så han har mulighed for at træne.

Mandag skal en dommer afgøre, om Djokovic må blive i landet og deltage i Australian Open, eller om han skal sendes hjem.

I flere måneder har der været uvished om Djokovics deltagelse, da han ikke har villet oplyse, om han var vaccineret eller havde i sinde at blive det.

Da han så tirsdag afslørede, at han var på vej til Australien og havde fået dispensation for vaccine, vakte det stor forargelse særligt i Australien, da mange mente, at han havde fået særbehandling.

Årsagen til dispensationen var ikke oplyst, før hans advokater lørdag oplyste, at det var på baggrund af coronasmitte i december.

Novak Djokovic har selv givet en kort kommentar efter balladen, mens hans far hævder, at han holdes i fangenskab.