Ærgerlig Clara: Jeg var ikke klar

Clara Tausons flotte entre på tennissportens største scene fik en lidt trist sortie, da hun i anden runde tabte klart til amerikanske Danielle Collins med 2-6, 3-6.

Med til historien hører dog, at den 17-årige dansker var hæmmet i sine bevægelser af en lårskade, der var iført en meget stor forbinding.

Dermed fik den velspillende men også verbalt intimiderende modstander lidt for let spil i perioder, og så hjalp det ikke, at Clara Tauson mellem de to sæt fik smertestillende piller.

- Jeg synes ikke, min skade skal være for meget i fokus. Hun var bedre end mig i dag. Jeg fik en skidt start og fik ikke mit spil i gang, sagde den unge dansker til Eurosport efter nederlaget.

Alligevel kom den til at fylde en del, fordi hun selvsagt ikke vidste, hvordan tingene havde udviklet sig, hvis hun havde været helt fit.

- Jeg er skuffet over den måde, jeg spillede på. Havde jeg været 100 procent, er jeg dog ret sikker på, at jeg kunne have gjort noget mere skade på hende.

- For selv i dag, hvor jeg ikke føler mig så godt tilpas, og ikke spiller, som jeg gerne vil, føler jeg ikke, at jeg var langt fra. Scoren er godt nok 2-6, 3-6, men jeg føler, at jeg har mine chancer, og at hun også laver sine fejl, som jeg kunne have gjort mere ved, hvis jeg var fuldstændig på toppen.

- Jeg vil mene, at hvis jeg havde spillet som i første runde, så ville jeg have været den bedre spiller, men det kan selvfølgelig også være, at hun havde løftet sit spil endnu mere.

Clara Tauson var tirsdag gennem en tre timer lang kamp i første runde, hvor hun også fik sin skade.

- Jeg var rigtig træt i går, sagde hun.

- Jeg fik trænet, og det gik egentlig okay. I dag havde jeg det fint før kampen og følte mig klar. Men jeg var åbenbart ikke klar nok, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det sker et sted som her, lød det fra den unge dansker, som efter sin fine præstation i Paris avancerer til en plads på verdensranglisten omkring nummer 155.

Og så kan hun ikke mindst glæde sig over en præmieindtjening på 84.000 euro svarende til 625.000 kroner.

