Ærgrer sig over Caroline-historik: Det må ikke ske igen

Caroline Wozniacki glæder sig over, at dansk tennis er i fremgang for første gang i mange år og over at få mere dansk selskab på turen

LONDON (Ekstra Bladet): For første gang i næsten tre årtier oplever dansk tennis medlemsfremgang i disse år, viser nye tal fra Danmarks Idræts Forbund og DGI, og uanset, om der er tale om en decideret ’Caroline-effekt’ eller ej, så glæder det Caroline Wozniacki at opleve, at der nu endelig sker noget positivt på den front.

- Det er fedt, og det er jeg glad for at høre, siger hun.

Kritikere har gennem årene undret sig over, hvorfor Dansk Tennis Forbund ikke i højere grad har formået at bruge Danmarks største individuelle sportsnavn gennem de seneste mange år til at trække nye aktive ind i folden.

Hun ønsker ikke direkte at vurdere, hvor stor en aktie hun med sin succes selv har i fremgangen, men hun føler selvsagt at have bidraget.

- Jeg tror altid, det tager nogle år, før det virkelig slår igennem, siger hun.

- Men jeg har lagt mærke til, når jeg er i Danmark, at der er mange unge og især børn, der spiller nu.

- Det er rigtigt fedt at se, for det er en fantastisk sport, som du kan dyrke hele livet, og som du også kan spille sammen med familien.

- Det er rigtig rart at se, at flere unge spiller, og vi har jo nogle, der gør det rigtigt godt nu, og som virkelig vil det og er seriøse. Det er dejligt, at vi er i den situation nu, siger Caroline Wozniacki.

Hun har i mange år været eneste dansker i singlerækken i grand slam-regi, men nu begynder flere talentfulde juniorer at træde i hendes fodspor.

I år har Clara Tauson vundet juniortitlen i Australien, og Holger Rune fulgte op i French Open.

- Det vigtigste for mig er dog, at han er meget seriøs og hårdtarbejdende. Han vil det rigtigt gerne, siger Caroline om Holger Rune. Foto: Roger Parker

Førstnævnte har hun tidligere haft på besøg i Miami og fulgt fra sidelinjen, og nu har hun også fået øjnene op for stjerneskuddet på drengesiden.

- Jeg synes, Holger er rigtig, rigtig dygtig, roser hun.

- Jeg fornemmer, at han er meget professionel og seriøs men samtidig stadig meget nede på jorden, og det kan jeg godt lide.

- Jeg har ikke set ham spille så meget, men jeg har indtryk af, at han spiller god tennis. Det vigtigste for mig er dog, at han er meget seriøs og meget hårdtarbejdende. Han vil det rigtigt gerne, og det er fedt at se.

- Det samme gælder jo Clara, siger Caroline Wozniacki, som også har bemærket, at 25-årige Mikael Torpegaard fra et udgangspunkt i amerikansk college-tennis har kæmpet sig op ad ranglisten og var med i kvalifikationen til Wimbledon.

- Det er fedt, at vi har flere danskere, der gør det godt, for i lang tid var der lidt af et tomrum efter Tine Scheuer, Kenneth Carlsen og Eva Dyrberg.

Caroline Wozniacki har i flere omgange haft Frederik Løchte med som hittingpartner ved OL, her i London i 2012. Foto: Lars Krabbe/Ritzau Scanpix

- Frederik Løchte har til gengæld gjort det godt i double. Jeg synes, han er så talentfuld med sine flugtninger og i det hele taget den måde, han spiller double på.

- Og så er han en fantastisk person, som elsker spillet og elsker at rejse og spille turneringerne, siger hun om den 35-årige veteran, som har valgt en noget alternativ karrierevej, der stikker noget af fra hendes egen.

- Alle har deres egne mål for, hvad de gerne vil, og Frederik ville gerne spille single – også efter at han vandt Wimbledon i 2012. Singlen gjorde ham glad, og så må man bare respektere, at det var det, han gerne ville, siger hun.

- At være fanebærer sidste gang var noget af det største for mig. Det var virkelig en kæmpe oplevelse, siger Caroline Wozniacki om OL i Rio i 2016. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Hvorvidt hun selv vil bidrage til udviklingen af dansk tennis i årene fremover, har hun endnu ikke overvejet. Og hun har heller ikke gjort op med sig selv, om hun vil forsøge at komme med til et fjerde OL for Danmark.

Med helbredsmæssige udfordringer som uvelkommen medpassager kigger hun ikke ret langt frem ad gangen, siger hun.

- Jeg ved ikke, om jeg kommer til at spille i Tokyo, men en OL-medalje ville da være fantastisk, smiler hun.

- At være fanebærer sidste gang var noget af det største for mig. Det var virkelig en kæmpe oplevelse, og ikke meget kan slå det i OL-sammenhæng. Jo, en guldmedalje måske.

Formand ked af Caroline-historik: Det må ikke ske med Clara og Holger

Clara Tauson tilhører de årgange, der kom til via en Caroline-effekt, men forbundet vil have en bedre relation til hende og Holger Rune, end tilfældet var med Wozniacki. Foto: Jonas Olufson

I sine tre år som formand for Dansk Tennis Forbund (DTF) har Henrik Thorsøe Pedersen hvert år oplevet en mindre medlemsfremgang, og han skynder sig at sende sin anerkendelse videre til klubberne.

- Det er primært dem, der driver udviklingen, mens vi fra DTF forsøger at servicere deres udviklingsarbejde med nye koncepter, for eksempel nye typer af turneringer, hvor spillere fra samme niveau kan mødes – også for sjov, siger han og påpeger, at også padletennis så småt er på vej frem.

- Og så HAR der da været en Caroline-effekt, understreger han.

- Den startede vel, da hun blev nummer et i verden (i 2010, red.). Dengang kom der flere piger til i otte-ti-års alderen, og det er fra de årgange, hvor blandt andre Clara Tauson nu er med fremme.

På spørgsmålet om, hvorvidt DTF har forsømt at rekruttere via verdensstjernen, tager Henrik Thorsøe Pedersen en dyb indånding:

- Historisk har der jo ikke været nogen god relation mellem Caroline Wozniacki og forbundet. Årsagerne kender jeg ikke nok til, men jeg ved, at det fremadrettet er meget vigtigt, at vi får en god relation til både Clara og Holger. Vi vil støtte alt det, vi kan, og generelt gælder det ikke mindst børn, der kommer fra knap så velhavende hjem, for det er virkelig dyrt at rejse ud.

- Heldigvis får vi rigtig meget, god markedsføring via pressens omtale af Holger og Clara i øjeblikket, siger DTF-formanden, som erklærer sig ærgerlig over, at Caroline ikke har spillet mere Fed Cup gennem sin karriere.

- Men jeg vil være meget positiv, hvis hun igen vil spille OL næste år. I så fald vil vi gøre alt som forbund for at hjælpe hende med at opnå en dispensation og komme afsted.

Forbundet har gennem en årrække været mere eller mindre blacklistet af Team Danmark, fordi støtteorganisationen tidligere ikke har følt, at DTF har levet op til de mål, man havde stillet op.

Der har dog været en opblødning efter de nye juniortalenters fremkomst, men drømmen er igen at blive et satsningsforbund, fortæller formanden.

- Et elitecenter er drømmen, og vi håber jo, at Team Danmark kan se, at vi skal bruge sådan en base. Vi håber, at vi i den næste OL-periode igen kan blive et Eliteforbund.

