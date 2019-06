Ærlig far om Carolines sygdom: Kan angribe hvert sekund

Piotr og Caroline Wozniacki må leve med, at hendes sygdom pludselig kan dukke op, og nu bekræfter han indirekte, at det var tilfældet i French Open

Der blev i overført betydning kastet grus i Caroline Wozniackis sæson på det røde underlag, som især på grund af en uvelkommen lægskade kun bød på fire sæt og tre partier.

Men også hendes gigtsygdom spillede med til sidst, da hun ved French Open tabte til verdens nummer 68, russeren Veronika Kudermetova, efter at have vundet første sæt med 6-0.

Det bekræfter Piotr Wozniacki nu – om end indirekte – overfor Ekstra Bladet.

- I Paris var hun meget utilfreds, for hun kunne have vundet den kamp uden problemer. I stedet taber hun en kamp, som hun aldrig ville tabe under normale vilkår, siger han i telefonen fra Eastbourne.

Det samme scenarie udspillede sig tilsyneladende ved Australian Open, men Caroline affærdigede ved begge lejligheder alle spørgsmål til sit helbred.

- Hun skal hele tiden have fokus på at respektere sin modstander, lyder hendes fars kortfattede forklaring.

- Vi må acceptere, at livet er sådan nu.

- Det må være frustrerende for jer, at I aldrig ved, hvornår hendes sygdom stikker hovedet frem?

- Det er helt klart frustrerende. Hun har sin medicin, men det er da et problem, at den kan angribe fra det ene sekund til det andet.

- Til gengæld er hun ved at have fået noget erfaring med de ting.

Gensynsglæde på træningsbanen mellem Caroline og briten Johanna Konta, som jo nok har ønsket tillykke med et vist bryllup. Foto: Reuters/Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

- Der er stadig en halv sæson, og humøret har været godt i denne uge. Det er også vigtigt, at det vender tilbage nu efter den situation, hun har været inde i.

Man skal helt tilbage til april for at finde den seneste turnering, hvor Caroline spillede to kampe i træk. Nu håber Piotr Wozniacki at det grønne græs markerer en ny start.

- Det hele er selvfølgelig blevet lidt anderledes efterhånden, men lige nu er Caroline klar til både træning og kamp. Hun mangler kamptræning, men så må vi prøve at optimere træningen.

- Caroline har trænet fint og spillet træningssæt mod så forskellige modstandere som Stephens, Pliskova, Svitolina og Buzarnescu med meget gode resultater.

Caroline Wozniacki and Sloane Stephens practising on a glorious afternoon in Eastbourne pic.twitter.com/n8f1UQv78m — James Peeling (@Moo_Tennis) 21. juni 2019

- Hun elsker græs og har haft mange gode resultater her i Eastbourne (hvor hun er forsvarende mester, red.), mens vi stadig venter på det store resultat i Wimbledon, siger han om den grand slam, hvor fjerde runde altid er blevet endestationen.

For et år siden spillede Caroline Wozniacki en fremragende turnering i Eastbourne, hvor hun besejrede den ene græsspecialist efter den anden. Foto: Reuters/Paul Childs/Ritzau Scanpix

I første runde mandag møder hun den boldbegavede, belgiske veteran, Kirsten Flipkens, der kommer direkte fra double-finalen på Mallorca

- Hun er en dygtig græsspiller, men det er Caroline også. Caroline kan spille rigtig godt på græs, så alt er muligt, påpeger Piotr Wozniacki – velvidende, at der altid vil være en joker med på sidelinjen.

