- Ærligt, det var uhyggeligt

Fredag aften blev gruset på Court Philippe Chatrier betrådt af en person, der ikke var velkommen.

I tredje sæt i French Open-semifinalen mellem norske Casper Ruud og kroatiske Marin Cilic måtte arrangørerne afbryde kampen i 15 minutter, fordi en ung kvinde ud af det blå gik ind på banen, satte sig ved nettet og via sin halskæde lænkede sig fast til det.

De to kombattanter, der ellers havde fuld fokus på opgøret, blev eskorteret væk fra gruset, mens sikkerhedsfolk i jakkesæt fik kvinden fri med en bidetang, hvorefter de bar hende ud.

- Det var uhyggeligt for at være ærlig, og jeg anede ikke, hvad der foregik, sagde Ruud om episoden efter kampen ifølge BBC.

- Hun havde bundet sig selv fast til nettet, og de kæmpede lidt med at få hende fri. Jeg så ikke, hvad hun protesterede imod.

Artiklerne fortsætter under billederne..

En klimaaktivist løb på banen. Foto: GONZALO FUENTES/Ritzau Scanpix

Og lænkede sig til nettet. Foto: BENOIT TESSIER/Ritzau Scanpix

Vagter mptte bruge en tang for at få hende fri. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Det lykkedes til sidst. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Men internettet er hurtig til at opfange sådan noget.

Demonstranten hedder Alizée, hun er 22 år gammel, kommer fra Frankrig og kæmper for at reducere klimaforurening.

'Vi er i 2022, og det er på tide at se realiteterne i øjnene - den verden, politikerne sender os ud i, er en verden, hvor Roland Garros ikke længere er i stand til at eksistere', udtaler hun på foreningens hjemmeside.

'I dag (fredag, red.) gik jeg på banen, fordi jeg ikke længere kan løbe risikoen ved ingenting at gøre i forhold til den klimatiske nødsituation'.

Hendes t-shirt var påtrykt teksten 'Vi har 1028 dage tilbage' og repræsenterer en form for nedtælling til det punkt, hvor det ifølge foreningen er for sent at reagere på den forurening, Jorden er udsat for.

Alizée endte med at blive arresteret af det franske politi.

Finaleklar

Casper Ruud, der i kvartfinalen sendte danske Holger Rune ud af den franske Grand Slam-turnering, vandt semifinalen over Cilic med 3-6, 6-4, 6-2, 6-2.

I finalen venter spanske Rafael Nadal, der vandt over Alexander Zverev, fordi tyskeren trak sig med en 'meget alvorlig skade' i anklen.

Det er nordmandens første Grand Slam-finale.

