Afbrudt af regn: - Tror ikke på det

Holger Rune får den ufrivillige pause til at gå med at lade depoterne op, mens kampen er afbrudt af regn

Efter cirka en times spil, blev regnen for voldsom.

Holger Rune nåede lige at køre første sæt hjem mod George Loffhagen efter en tiebreak, da stigedommeren vurderede, at kampen måtte afbrydes.

Og meldingen fra Holger Rune-lejren klokken er, at de ikke tror på, at kampen bliver genoptaget lige foreløbigt.

Klokken 15.15 lyder den officielle melding, at kampen ikke går i gang før tidligst 15.45.

Men det kan sagtens være, at den bliver udskudt helt til onsdag.

Det er i hvert fald det bedste bud fra Holger Runes mor og manager, Aneke Rune.

- Der er vist ikke nogen, der tror på, at vi kommer i gang i dag, skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

- Før lignede det, at der ville komme en opklaring klokken 15 (klokken 16 dansk tid), men den er væk nu, og alt er regn, skriver hun.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Regnvejret har desuden afbrudt strømmen i det lokale, hvor Holger Rune og hans team sidder i venteposition.

- Nu er lyset gået, så vi sidder i mørke, skriver Aneke Rune.

Spiser ris og kylling

Den flere timer lange ufrivillige pause er ikke noget, der slår Holger Rune ud.

I stedet bruger han tiden på at få ladet depoterne op. Og meldingen fra Aneke Rune er, at han holder humøret højt.

- Han spiser ris og kylling. Og vi snakker og hygger, skriver hun.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Det er dog begrænset, hvad Holger Rune kan få tiden til at gå med, mens han venter tålmodigt.

- Der mangler lidt et bordtennisbord eller andre former for spil.

- Det plejer der at være til de andre turneringer.

- Vi laver 'would you rather'-spørgsmål. Det er altid hyggeligt, skriver Aneke Rune.

Problemer i første sæt

Holger Rune spiller på Wimbledon-anlæggets bane 3. Kun på Centre Court og bane 1 er der mulighed for at køre et tag hen over banen.

Modstanderen George Loffhagen var klar fra start mod Holger Rune. Briten, der ligger nummer 371 på verdensranglisten, skulle godt nok afværge flere danske breakbolde undervejs i første sæt, men fik Holger Rune i problemer flere gange undervejs.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Danskeren var heldigvis sikker i egen serv, og så skulle første sæt afgøres i tiebreak. Holger Rune startede med at komme bagud 0-2, men kom så på 3-2. Det blev også 5-3, og så var Loffhagen under pres.

Den 20-årige danske komet lukkede det timelange første sæt ved at vinde tiebreaket 7-4. Men så var det foreløbigt slut på bane 3.

Regnen startede lidt over klokken 13 dansk tid, og så gik Rune og Loffhagen i omklædningsrummene.

Ekstra Bladet følger situationen.