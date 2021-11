Afbud baner vejen: - Holger er et stort smil

Tennisspilleren Holger Rune har fået et af sine store mål for sæsonen til at gå i opfyldelse.

I næste uge er han blandt de otte spillere, der tørner sammen i de unges sæsonfinale, Next Gen ATP Finals i Milano.

Tennisherrernes organisation, ATP, har ikke meldt Runes deltagelse officielt ud, men Holger Runes mor, Aneke, fortæller, at familien selv har fået pladsen bekræftet af ATP.

- Holger er et stort smil, beretter Aneke Rune fra Bergamo i Italien, hvor Holger Rune i denne uge deltager i en Challenger-turnering.

I et interview med Ritzau i oktober fortalte Rune, at det var et stort mål at nå med i Next Gen, som er for sæsonens otte bedste spillere på 21 år eller derunder.

Trods en flot sæson nåede Rune ikke ind blandt de bedste otte på ranglisten, der bestemmer, hvem der får billet til Milano, men afbud hjalp ham det sidste stykke vej.

- Han har, siden han var U12-spiller, været nummer et eller to i sin årgang i verden, og så er han jo et vildt konkurrencemenneske, så det betyder rigtigt meget, at han er med her, lyder det fra Aneke Rune, der også fungerer som sin søns manager.

Holger Rune er endda en af de yngste deltagere i turneringen. Han og Carlos Alcaraz er de eneste 18-årige på deltagerlisten. Spanieren er få dage yngre end Rune.

Turneringen, der afvikles for fjerde gang, spilles fra 9. til 13. november.

I første omgang har Rune dog lige en turnering i Bergamo - der ligger knap 50 kilometer fra Milano - at spille færdig.

Sent onsdag aften vandt han sin kamp i første runde med 6-3, 6-4 over franske Mathias Bourgue, der er nummer 223 på verdensranglisten.

Rune, som selv er nummer 118, skal i anden runde torsdag aften møde slovakken Filip Horansky.