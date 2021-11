Afbudsramt Davis Cup-hold kan tage skridt mod toppen

Danmarks Davis Cup-hold i tennis kan tage et lille skridt mod verdenstoppen, hvis det i weekenden lykkes at vinde udekampen mod Marokko på tredjehøjeste niveau, World Group II.

I så fald skal Danmark til marts spille playoff til næsthøjeste niveau i World Group I.

Det er dog en streg i regningen, at Danmark mangler sine to bedste spillere, Holger Rune og Mikael Torpegaard, på grund af henholdsvis corona-indrejseregler og en skade.

- Det er klart, at det betyder noget af mangle sine to højst rangerede spillere. Holger er en af de største talenter i verdenstennis og tæt på top-100, siger Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen.

- Vi vil gerne spille så mange kampe som muligt med dem, der skal spille os op til World Group, og her er både Holger og Torpegaard ekstremt vigtige.

I disse år bøvler flere landshold med at få sine bedste spillere til at dedikere sig til Davis Cup i et travlt sæsonprogram, men Løchte føler opbakning fra sine bedste spillere.

Ellers ville det ikke være realistisk at have en målsætning om at avancere til det bedste Davis Cup-selskab på sigt.

- Jeg fornemmer, at drengene støtter op om projektet, og det har vi sat målsætningen efter, siger Løchte.

Han medgiver dog, at det kan være en svær balancegang at skulle prioritere mellem Davis Cup og ens egen karriere og point til verdensranglisten.

- Der vil komme udfordringer, sådan har det altid været i Davis Cup. Det kan være svært at planlægge sin kalender. Kampen nu her mod Marokko var eksempelvis ikke planlagt i september.

- Andre gange kan man være i gang med forberedelserne til en ny sæson eller være midt i en indendørssæson, hvor man skal beslutte, om man vil afbryde den for at spille på grus i Davis Cup.

- Vi vil gerne have spillerne med, fordi de selv ønsker at være med. Det er vi afhængige af, og derfor skal vi skabe det bedst mulige setup og produkt for drengene, påpeger Frederik Løchte.

Davis Cup-formatet er blevet lavet om, så de bedste nationer i slutningen af året dyster i en stor turnering på neutral bane. Da Løchte i december 2019 blev annonceret som ny dansk kaptajn, lagde han ikke skjul på, at ambitionen på sigt er at spille med på første klasse.

Men det er ikke afgørende for ham, at holdet allerede nu tager de første skridt mod det stærkeste selskab.

- Det vigtigste i de første par år er at spille holdet mere sammen og finde måder at arbejde og præstere på. Den største opgave er at vænne drengene til at spille den tennis, de gerne vil, i stressede momenter i tætte opgør både ude og hjemme.

- For mig er det vigtigere, hvordan vi vinder eller taber, end om vi vinder eller taber, men når det er sagt, er det da klart sjovere at vinde, og det vil da kun være rart at komme tættere på World Group, inden drengene skal peake om et par år.

I fraværet af Rune og Torpegaard skal Christian Sigsgaard (nummer 888 i verden) og August Holmgren (808) spille de danske singler lørdag og søndag, mens kaptajn Løchte spiller søndagens double med Johannes Ingildsen.

Samlet set tegner det forholdsvis åbent trods de danske afbud, vurderer Løchte, men det er svært at blive helt klog på, hvor de marokkanske singler står nu og her.

Den 23-årige Elliot Benchetrit (397 i verden), der tidligere har repræsenteret Frankrig, har haft svært ved at finde formen efter en skade, og den 36-årige Lamine Ouahub (795) er lidt af en joker.

- Benchetrit har højt niveau, men har svært ved at finde tilbage og spiller sin første kamp for Marokko. Ouahub ser ikke specielt trænet ud og er meget uforudsigelig og spiller med hæl og tå og stopbolde.

- Marokko har selvfølgelig fordel af hjemmebane og de højst rangerede spillere, men vi har ekstremt meget tiltro til vores egne spillere og tror, de har en chance, selv om modstanderne rammer topniveau. Det kan gå begge veje.

Opgøret begynder klokken 11 lørdag, hvor der spilles to singler. Søndag indledes med en double efterfulgt at de resterende singler. Der spilles altså bedst af fem kampe og bedst af tre sæt.