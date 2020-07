Aflyser alt i Kina

Tennissæsonen bliver yderligere afkortet som følge af coronapandemien.

Både de mandlige spilleres organisation, ATP, og kvindernes ditto, WTA, oplyser fredag, at samtlige turneringer, der skulle spilles i Kina i andet halvår, er aflyst.

Det skyldes, at Kina har indført forbud mod internationale sportsbegivenheder i resten af 2020 på grund af coronavirusset.

Både ATP og WTA havde haft et håb om, at deres turneringer ville blive fritaget for forbuddet, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi er ekstremt skuffede over, at vores verdensklasseturneringer i Kina ikke vil finde sted i år, siger Steve Simon, der er direktør for WTA.

Aflysningerne rammer blandt andet ATP-turneringer som Rolex Shanghai Masters, der er Asiens eneste Masters 1000-turnering, og China Open i Beijing. Også de noget mindre turneringer Chengdu Open og Zhuhai Championship er strøget fra kalenderen.

- Vi må med tungt hjerte meddele, at ATP-turneringer ikke vil blive spillet i Kina i år, siger ATP's formand, Andrea Gaudenzi, ifølge AFP.

WTA havde håbet på at afvikle syv turneringer i Kina i den resterende del af 2020 med den sæsonafsluttende WTA Finals som højdepunktet. Turneringen skulle være begyndt i slutningen af oktober i millionbyen Shenzhen.

Coronapandemien har stort set kortsluttet hele tennissæsonen med undtagelse af majorturneringen Australian Open, der sluttede 2. februar, hvor virusudbruddet endnu var i den indledende fase.

Dette års Wimbledon blev aflyst for lang tid siden, French Open, der normalt begynder i maj, er udskudt til slutningen af september, mens den fjerde grand slam-turnering, US Open, efter planen skal begynde 31. august.