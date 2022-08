Aflyst: Holger-lejren reagerer

Det endte med slet ikke at blive til noget.

Danske Holger Rune og græske Stefanos Tsitsipas skulle ellers sammen have spillet semifinale ved den store ATP 1000-turnering i Cincinnati.

Men parret trak sig, og opgøret blev derfor aflyst. Inden da havde den græske superstjerne besejret Daniil Medvedev i single-semifinalen og skal derfor spille finale søndag.

'Det blev en sej dag for Stefanos med regnforsinkelser og tre sæt, så en double-semi skulle i givet fald være kommet et pænt stykke over midnat, og med single-finale i morgen virkede det ikke just optimalt for ham. De havde nogle vildt sjove kampe,' skriver Holger Runes manager og mor, Aneke Rune, til Ekstra Bladet.

Aneke Rune forklarer, at det ikke havde været optimalt med en semifinale i double for Tsitsipas, som har spillet sig i single-finalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

19-årige Holger Rune har i den seneste tid også trænet flere gange med spanske Rafael Nadal, der har rekorden for flest grand slam-titler for mænd.

'Holger havde helt generelt en meget lærerig uge i Cincinnati, så han har en god bagage med sig videre med Rafa-træninger, sjove doubler med en god ven og ikke mindst en vanvittig flot singlekamp.'

'Det skulle gerne blive til mange, mange flere af slagsen til US Open, som jo er derfor, at vi allesammen er i USA nu, og det vi ser frem til. Der er meget at lære på øverste hylde endnu, og i denne uge tog vi virkelig meget med hele teamet.'

Søndag har Holger Rune også lagt en kort besked på Instagram: 'Ikke den oprindelige plan at spille double, men det viste sig at være sjovt,' skriver han.

Sent i aften dansk tid spiller Tsitsipas single-finale mod kroatiske Borna Ćorić.

US Open begynder 29. august.

