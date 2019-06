Afslører alt om brylluppet: Ét øjeblik var helt magisk

Caroline Wozniacki kunne næppe have ønsket sig mere fra brylluppet med David Lee, for skal man tro Vogue Magazine, så skulle det have været nogle helt igennem vidunderlige dage for ægteparret og de indbudte gæster.

Mediet har rettighederne til at vise billeder fra brylluppet, og de har netop udgivet en reportage fra den stort anlagte begivenhed.

David and I are so excited to share some of our wedding details with @voguemagazine !!https://t.co/VpupI4yfnW — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 17, 2019

Her fortælles det, at brylluppet stod kl. 18 i den italienske by Castiglion del Bosco med 120 gæster som vidner (se gæsterne her).

Kl. 20 var der bryllupsmiddag med tre favoritretter fra det italienske køkken, og så begyndte talerne. Alle var gode, men gommens tale var speciel, beretter mediet.

Han indviede gæsterne i parrets første møde.

Han havde selv spillet kamp i Miami, hvorefter han gik ud for at spise aftensmad.

- Man siger, at alle forhold starter med et mirakel. At du var ude kl. 19.30 - for du er normalt i seng kl. 20 - var et mirakel, lyder det humoristisk fra Lee.

De faldt i snak, men han glemte at få hendes nummer. Han fulgte hende derefter ud af restauranten, og de tog færgen til Fisher Islands, hvor Wozniacki bor. Han tilbragte natten i hendes gæsteværelse.

Morgenen efter ville han spise morgenmad med hende, men hun insisterede på, at hun skulle træne. Han tilbød at tage med til træning, men fik nej, og det han blev også afvist i morgenmadsforespørgslen, eftersom hendes træner var på vej.

Det kunne han dog ikke se noget problem i.

- Det går ikke, svarede hun ifølge Lee.

- Min træner er min far.

Dernæst brød alle bryllupsgæster ud i latter.

Det stoppede ikke lige foreløbig, for gommen talte videre om turen hjem. En såkaldt Walk of shame - bare på en færge.

Han skruede senere op for romantikken og alvoren.

- Jeg elsker dig af hele mit hjerte og lover at behandle dig som den mest fantastiske kvinde nu og for altid.

Og så kom tårerne, fortæller Vogue.

Du kan se flere af gæsternes billeder fra brylluppet LIGE HER

Så skulle der efter alle kunstens regler spises bryllupskage, og festen rykkede ind i et telt nær poolen, som var blevet forvandlet til 'Club Caro'.

Her overraskede David Lee sin kone med en særlig optræden fra Lukas Graham, og parrets første dans var til hittet 'Love Someone'.

Med store smil dansede de sig ind i deres fælles fremtid, og festen fortsatte til super-DJ'en Sam Totolees toner.

Fire dages fejring kulminerede.

Efter brylluppet tog Wozniacki og hendes mand videre ud i den italienske idyl til en hurtig bryllupsrejse.

Her har de blandt andet besøgt det billedskønne Portofino.

Caroline og far/træner Piotr mødes onsdag i Eastbourne for at tage hul på græssæsonen. Her vil den forsvarende mester altså blive præsenteret som Caroline Wozniacki Lee.

Se også: Her er Carolines bryllupsgæster

Se også: Wozniacki jubler over bryllup: - Bedste weekend i mit liv

Se også: Caroline har solgt rettighederne til sit bryllup

16-årige Caroline versus Clara: Her er forskelle og ligheder