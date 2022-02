Afslører mørk side: Stoffer og selvskade

Skandalerne klæber til den australske tennisstjerne Nick Kyrgios, der har for vane at skabe overskrifter af de helt forkerte grunde.

Den notoriske 'bad boy' har blandt andet lagt sig ud med modspillere, tyret en bold i maven på en ung fan og for nylig var han i clinch med en tilskuer under Australian Open.

Men nu afslører verdens nummer 137 nogle af de indre dæmoner, der plager ham, og givetvis har været medvirkende til en del af hans problemer både på og udenfor tennisbanen,

Det sker i et opslag på Instagram, hvor australieren fortæller, at han har kæmpet med stoffer, selvskade og depression.

'Det var mig for tre år siden ved Australian Open', skriver han om billedet i opslaget.

'De fleste ville formode, at jeg havde det ok mentalt eller nød mit liv. Det var en af de mørkeste perioder i mit liv. Hvis du ser godt på min hæjre arm, kan du se min selvskade, indleder han opslaget.

På billedet kan man se en række ar og mærker på Kyrgios' arm.

'Jeg havde selvmordstanker, og havde bogstaveligt talt vanskeligt ved at komme ud af sengen - for ikke at tale om at spille foran millioner. Jeg var ensom, deprimeret, negativ, misbrugte alkohol og stoffer og skubbede min familie og mine venner væk', skriver han videre i det ærlige opslag.

I opslaget skriver han videre, at det er vigtigt at være åben om mentale udfordringer. Og han understreger, at han nu er et bedre sted.

'Jeg tager ikke et eneste øjeblik for givet. Jeg ønsker, at I bliver i stand til at nå jeres fulde potentiale og smile. Dette liv er smukt', slutter han sine bekendelser.

26-årige Nick Kyrgios har i karrieren vundet seks single-titler og to i double. Senest da han vandt Australian Open sammen med makkeren Thanasi Kokkinakis.

