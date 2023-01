Afslører: Netflix filmer allerede

Tingene kan gå hurtigt i filmbranchen.

I sidste uge afslørede Rune-lejren over for Ekstra Bladet, at de var i dialog om at være med i anden sæson af den hypede Netflix-serie 'Break Point', der følger nogle af verdens bedste tennisspillere.

Nu fortæller Holger Rune selv, at Netflix allerede er i gang med optagelserne.

- Vi er allerede i gang. De filmer en lille smule fra min næste kamp også. Jeg spændt på det. Jeg tror, det bliver fantastisk, siger Holger Rune.

Det betyder også, at den 19-årige dansker kan se frem til et kamerahold i hælene det næste lange stykke tid.

- Jeg synes, det er o.k. Det er ikke noget nyt for mig. Jeg er blevet vant til flere og flere kameraer over det sidste år. Men det er selvfølgelig noget, man skal vænne sig til.

- Man har et formål med det - det er for at promovere sporten. Det er også godt for en selv. Det er en win-win-situation, kan man sige, lyder det fra Holger Rune, der dermed også kan se frem til et boost af sit eget brand.

- Min drøm er ikke at blive en filmstjerne. Min drøm er at blive den bedste tennisspiller. Men det er fedt. Jo flere seere vi kan få, og jo mere hype vi kan få, desto bedre, siger han.

Første sæson af 'Break Point' havde premiere torsdag, og Holger Rune har allerede slugt det første afsnit.

- Jeg så den første episode med Nick (Kyrgios, red.). Det er virkelig fedt. Og jeg synes, det fedt for dem, der ikke normalt ser tennis. Den viser ikke bare tennis på højt niveau, men også livet uden for tennisbanen. Alle følelserne og de ting, som tennisspillere går i gennem. Det er virkelig fedt, siger han.