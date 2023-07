Afslører planer for fremtiden

For to uger siden meddelte Caroline Wozniacki, at hun vil genoptage sin tenniskarriere efter mere tre års pause.

Det sker i WTA Tour-turneringen i Montreal i starten af august, hvorefter det første store mål er US Open.

I disse dage er hun til stede ved Wimbledon, hvor hun skal spille i en invitationsturnering. Tirsdag rundede hun 33 år, og det fejrede hun blandt andet med at møde pressen for første gang siden annonceringen af comebacket.

WTA Tour har en tætpakket turneringskalender, og før karrierestoppet i 2020 spillede Wozniacki mange turneringer hvert år. Men sådan bliver det ikke, når hun gør comeback.

- Jeg kommer ikke til at spille rigtigt mange turneringer. Jeg kommer til at spille dels et udvalgt program, som vil passe til mig og min familie, dels de steder som passer godt til mit spil, siger den danske tennisstjerne ifølge Jyllands-Posten.

- Jeg skal jo også lige ind og spille om point og så videre i en rigtig kamp, før jeg ved, hvor jeg står, og hvad der er det klogeste at gøre.

Caroline Wozniacki blev tirsdag 33 år og mødte pressen ved Wimbledon, hvor hun spiller i en invitationsturnering. (Arkivfoto). Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Siden stoppet i 2020 har hun og manden David Lee fået to børn, og derfor bliver comebacket og valget af turneringer også planlagt ud fra familielivet.

Hun fortæller, at far Piotr Wozniacki igen bliver træner, og at teamet omkring hende bliver det samme som tidligere.

- Det var ret vigtigt for mig, at det bliver med familien involveret, så jeg kan få børnene med, for der skal være ro på hjemmefronten, forklarer hun ifølge Jyllands-Posten.

Wozniackis karriere toppede i 2018, da hun vandt grand slam-turneringen Australian Open. Året før vandt hun sæsonfinalen på WTA Tour.

Hun nåede at vinde 30 WTA-titler, inden hun stoppede i 2020.