Afviser Holger Rune: Det er løgn!

Holger Rune havde meget svært ved at forstå, at Casper Ruud havde behov for at hovere, som han gjorde efter de to tennisstjerners møde i Paris sent onsdag aften.

Til Ekstra Bladet fortalte han i timerne efter kampen, at Ruud havde råbt ’JAAAA’ lige op i ansigtet på ham.

- Jeg tænkte bare: Hvad fanden laver du? Det gør man kraftedeme ikke. Du kan juble på banen alt det, du vil og være glad. Det gør jeg også selv, når jeg vinder. Men det der er så dårlig stil. Hav dog lidt respekt.

Læs den historie her: Holger i chok i omklædningsrummet: - Han råbte op i hovedet på mig

Men det er ikke rigtigt.

Det skriver Casper Ruuds far, Christian Ruud, til tv-stationen NRK.

- Det er slet og ret løgn, kommer det i en besked.

Var ikke til kram

Yderligere lykkes det dog ikke NRK at få ud af faderen, hvorfor der er flere spørgsmål, der er ubesvarede.

Hvad skete der så, var eksempelvis et sted at begynde.

At stemningen mellem de to var på nulpunktet efter flere kontroverser i løbet af kampen, kunne aflæses nok så tydeligt, da der skulle siges tak for kampen.

Den norske vinder var klar på et håndtryk, men den galej gik Rune ikke med på. Dertil var han, som de siger i Norge, for forbandet.

- Jeg ville ikke give ham et kram. Han fik en high five, og så ville jeg bare væk fra ham. Han var så usportslig i løbet af kampen og talte til mig igen og igen, sagde Holger Rune.

