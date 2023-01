Afviser Ukraine: Glem det

Det australske tennisforbund afviser Ukraines ønske om at udelukke russiske og belarusiske spillere fra deltagelse ved Australian Open

Trods en officiel ukrainsk opfordring om at udelukke russiske og belarusiske spillere fra Australian Open står det australske tennisforbund, Tennis Australia (TA), fast.

Spillere fra de to ovennævnte lande er velkomne i turneringen.

I en meddelelse til Wide World of Sports skriver TA, at de dog tager visse forholdsregler.

'Spillere fra Rusland og Belarus må kun deltage ved internationale tennisturneringer som individer - altså uden flag eller tilknytning til et land - hvilket også bliver tilfældet ved Australian Open 2023,' skriver de.

'Det australske tennisforbund handler i overensstemmelse med positionen og principper udstedt af den australske sportsminister.'

Rod Laver Arena er hovedscenen ved Australian Open, der begynder 16. januar. Foto: Tertius Pickard/Ritzau Scanpix

Ukrainsk blod

TA's beslutning møder hård kritik fra Ukraines ambassadør i Australien, Vasyl Myroshnychenko.

'Hvert missilangreb mod Ukraine finder kun sted, fordi russiske borgere støtter Putins regime. Der er ikke plads til neutralitet over for folkedræbende krigsforbrydelser,' skriver han i en pressemeddelelse.

Ambassadøren vil nu kræve et møde med tennisforbundets direktør.

'Det har ingen betydning, under hvilket flag russiske spillere konkurrerer. Det har ukrainsk blod på sig.'

Følger bare reglerne

En af de spillere, der ville blive ramt af en udelukkelse, er russiske Daniil Medvedev.

Den tidligere verdensetter Daniil Medvedev får lov til at deltage ved Australian Open - men uden at spille under det russiske flag. Foto: Brenton Edwards/Ritzau Scanpix

Han har tidligere ligget nummer et på verdensranglisten og spiller i øjeblikket turnering i australske Adelaide.

- Som spiller følger jeg bare reglerne, siger han efter en kamp.

- Jeg er glad for at møde op og spille for fansene.