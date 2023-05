Afviste top ti-stjerner for at træne Tauson

Ekstra Bladet er i Paris, hvor Clara Tauson ydmygede modstanderen i første kamp i French Open, mens Holger Rune ladede op til åbningskamp tirsdag. Følg dækingen af Roland Garros lige her på Ekstra Bladet

Carlos Martinez har tidligere trænet nogle af verdens største navne inden for kvindetennis.

Men nu har den spanske stjernetræner kastet sit fokus på danske Clara Tauson.

Foto: Rob Prange/Ritzau Scanpix

Tidligere på måneden bekræftede Martinez, at han og den 20-årige dansker havde indgået et permanent samarbejde.

Han havde større og mere lukrative tilbud på hånden, men i sidste ende så han Clara Tauson som det helt rigtige match.

- Sandheden er, at jeg afviste nogle topspillere - top 10-spillere - som kontaktede mig, da jeg stoppede med Daria Kasatkina (i februar, red.), siger Carlos Martinez, da Ekstra Bladet møder ham under Roland Garros i Paris.

- Clara var et meget attraktivt projekt for mig. Jeg talte også med Clara og hendes far om det for tre-fire år siden. Clara og Kasatkina trænede nogle gange sammen. Og jeg fortsatte kontakten med dem. Da de skrev til mig og spurgte, om jeg kunne hjælpe Clara, så sagde jeg ja, siger Carlos Martinez.

Ekstra Bladet mødte Carlos Martinez uden for træningsanlægget i Paris. Privatfoto

Indtil februar i år var han træner for verdensranglistens nummer ni, Daria Kasatkina.

Da samarbejdet ophørte, havde han brug for at trække stikket for en periode.

Først startede han i en slags konsulentrolle for Clara Tauson, og siden blev han altså fast træner for danskeren.

- Jeg ville bruge tid i mit hjem med min familie og mine børn. I de seneste 25 år har jeg rejst næsten fuld tid. Og jeg følte, at jeg blev nødt til at stoppe lidt op. Det er derfor, jeg ikke startede fuld tid med Clara til at starte med.

Foto: Matthieu Mirville/DPPI / ipa-age/Ritzau Scanpix

Indtil videre glæder han sig over det gode samarbejde, der allerede har sikret Clara Tauson den første Grand Slam-deltagelse siden US Open sidste år.

- Det er superrart at arbejde med hende. Og så må vi se i fremtiden, om vi laver et længere samarbejde. Det kommer også an på, hvordan hun har det. Lige nu er det godt, men det er også kun begyndelsen. Lad os se, hvordan det går i de næste par måneder, siger Carlos Martinez.

Clara Tauson vandt i overbevisende stil sin første kamp i Roland Garros over Aliaksandra Sasnovich.

I anden runde møder hun canadiske Leylah Fernandez. Den kamp bliver spillet onsdag.