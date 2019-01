Aggressive Caroline: Jeg fik vist mig frem fra start

Caroline Wozniacki forventer at skulle møde Maria Sharapova i næste runde, men hun har ikke tænkt sig at se hendes kamp på tv

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Der var smæk for skillingen fra start, da Caroline Wozniacki gik på banen mod svenske Johanna Larsson, og det grundlagde sejren på 6-1, 6-3.

Og det var ikke tilfældigt, at hun lagde så magtfuldt fra land.

- Jeg gik ind og spillede aggressivt, tog boldene tidligt og gav hende ikke rigtigt tid.

- Jeg ved, at hun spillede tæt op med Angelique Kerber i US Open, at hun har slagene - gode flugtninger og serv - så det var vigtigt for mig at vise mig frem fra start, forklarede hun om kampen, der blev lidt mere jævnbyrdig hen ad vejen.

- Så tror jeg, hun fandt sin rytme lidt henne i første sæt, og så begyndte hun at serve lidt bedre, mens jeg ikke rigtigt fik tryk på returneringerne.

- Men jeg spillede stadig godt og fik de fleste af mine servepartier forholdsvis nemt. Bortset fra det sidste, som jeg dog stadig fik lukket, sagde Caroline Wozniacki om de eneste breakbolde, hun fik imod sig.

Perfektionisten kunne dog stadig finde et hår i suppen.

- Generelt er jeg glad for den måde, jeg spillede på fra baglinjen, men jeg ville gerne have været lidt mere aggressivt på nogle af returneringerne.

Caroline Wozniacki havde ikke umiddelbart planer om at se kampen mellem svenske Rebecca Peterson og russiske Maria Sharapova.

- Nej, det tror jeg ikke. Jeg tager bare hjem og spiser. Jeg har mødt begge to, så jeg ved, hvad jeg skal op imod.

- Peterson har spillet rigtigt godt – også mod mig i Kina. Hun server godt og har en stor forhånd. Det bliver en god kamp, hvis hun spiller op til sit bedste, men jeg vil stadig mene, at Maria er favorit.

Caroline Wozniacki fremstår – selv for hende – usædvanlig skarp, trimmet og ja, tynd. Og på spørgsmålet om, hvorvidt hun har tabt sig, svarede hun:

- Nu har jeg hørt det fra flere, men jeg tror, at jeg kilomæssigt er, hvor jeg plejer. Jeg tror bare, jeg har trænet hårdt og prøvet at komme i så god form som muligt.

Formen har den forsvarende mester da også foreløbig vist meget stærkt frem ved Australian Open.

