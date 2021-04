Akavet exit: - Det er bekymrende

Danmarks top-100-spiller hos tenniskvinderne, Clara Tauson, har døjet med en knæskade i denne uges grusturnering i amerikanske Charleston, og sent fredag aften dansk tid blev det for meget.

I begyndelsen af andet sæt måtte hun opgive at spille videre i kvartfinalen mod Maria Camila Osorio Serrano fra Colombia.

Clara Tausons far, Søren, er betænkelig ved skadessituationen.

- Det er bekymrende. Men det var det allerede, da det skete. Det så akavet ud. Nu skal hun til Europa og udredes hurtigst muligt.

- De kommende dage og uge(r) vil vi overvåge skaden nøje og være ekstremt forsigtige, skriver Søren Tauson i en sms til TV2 Sport.

I den kommende tid venter store grusturneringer på det europæiske kontinent blandt andet i Madrid og Rom, inden grussæsonen kulminerer med grand slam-turneringen French Open fra 30. maj til 12. juni.

Søren Tauson skriver, at de i den kommende tid vil anvende et forsigtighedsprincip, i forhold til hvilke turneringer det danske talent skal spille.

Clara Tauson, der var bagud 4-6, 0-1, da hun måtte opgive fredag, rangerer som nummer 101 i verden, men har udsigt til at springe en håndfuld pladser frem, når listen opdateres på mandag.

