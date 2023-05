Aldrig oplevet det før: Holgers egen skyld

Alejandro Davidovich Fokina mener, at Holger Rune selv var skyld i, at publikum reagerede så voldsomt mod danskeren i søndagens tennisbrag

Normalt hører en vis pli og ordentlighed til på en tennisbane - også blandt tilskuerne.

Men det var ikke tilfældet søndag aften, da Holger Rune efter mere end tre timers dramatisk tennis røg ud af Madrid Open efter nederlag til publikumsfavoritten, Alejandro Davidovich Fokina.

Undervejs var spanieren stærkt utilfreds med kampens dommer, og da Holger bevidst fjernede et mærke i gruset i forbindelse med en spansk challenge, begyndte de madrilenske tilskuerne at lyne og rase mod danskeren.

På pressemødet efter kampen gjorde Alejandro Davidovich Fokina det da også klart, at Holger efter hans mening selv var skyld i publikumsreaktionerne.

- Det generede folk, og takket være Runes gestus er folk kommet endnu tættere på mig, lød det fra den spanske sejrherre.

Holger Runes spanske modstander snakkede længe med både dommeren og her kampens supervisor. Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

- Jeg tror aldrig, jeg har haft den her følelse af at spille hjemme og vinde en kamp som denne, at folk fuldt ud er med dig. Det viser, at de elsker mig her i Spanien, og det sætter jeg meget pris på.

Og selvom den 23-årige spanier diskuterede med kampens dommer og supervisor i en rum tid og var stærkt utilfreds, var han glad for sin egen mentalitet - især mod slutningen af kampen.

- At fortsætte med at kæmpe og fjerne de konflikter i mit hoved er, hvad der fik mig til at vinde kampen.

I fjerde runde af Masters-turneringen i Madrid møder Alejandro Davidovich Fokina kroatiske Borna Ćorić.