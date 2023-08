Aldrig sket før: 19-0

Tennisstjernen Novak Djokovic må være Gaël Monfils' hademodstander nummer et på ATP-touren.

19 gange har han nu mødt det serbiske ikon, og hver eneste gang har han tabt.

Det 19. møde udspillede sig natten til fredag dansk tid i Masters 1000-turneringen i Cincinnati, hvor Djokovic besejrede den karismatiske franskmand med cifrene 6-3, 6-2 efter lidt mere end en times spil.

Statistikken 19-0 er faktisk den mest suveræne overhovedet på herrernes tour. Ingen anden spiller har slået en modstander så mange gange uden at tabe.

Roger Federer kan fremvise en statistik på 17-0 mod David Ferrer og Mikhail Youzhny, men Djokovic fik denne rekord for sig selv, da han sidste år slog Monfils for 18. gang.

Gaël Monfils (tv.) måtte igen strække våben mod Novak Djokovic. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Til sammenligning har Monfils klaret det noget bedre mod Federer, som han har slået i 4 ud af 14 møder. Rafael Nadal har Monfils slået 2 gange ud af 16.

I kvartfinalen i Cincinnati er Djokovic nu klar til at møde amerikaneren Taylor Fritz.

Også verdensetteren Carlos Alcaraz er klar til kvartfinalen efter at have slået Tommy Paul fra USA med 7-6, 6-7, 6-3. Paul formåede at vinde andet sæts tiebreak med hele 7-0, men kunne ikke fuldende overraskelsen i tredje sæt.

Nu skal Alcaraz op mod australieren Max Purcell.

Holger Rune tabte sin første kamp i turneringen, da han måtte opgive at fuldføre anden runde-mødet med Mackenzie McDonald.

Turneringen i Cincinnati fungerer som opvarmning til US Open, der begynder 28. august.

