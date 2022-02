Alexander Zverev vinder rekordsen natkassekamp

Tennisstjernen Alexander Zverev vandt tirsdag morgen mexicansk tid over Jenson Brooksby, i hvad nyhedsbureauet AFP omtaler som den 'senest afsluttede kamp' nogensinde.

Den tyske OL-guldvinder vandt opgøret med 3-6, 7-6, 6-2, og matchbolden blev vundet klokken 04.54 lokal tid i den mexicanske by Acapulco.

Det er det 'seneste' tidspunkt, en kamp er blevet afsluttet.

Den tidligere rekord blev sat i 2008 i Australian Open, da Lleyton Hewitt og Marcos Baghdatis spillede frem til klokken 04.34 lokal tid.

Med sejren er Zverev videre til anden runde i ATP-turneringen, hvor også Rafael Nadal og Daniil Medvedev deltager.

Kampen mellem Zverev og Brooksby varede 3 timer og 19 minutter og var den tredje kamp på mandagens kampprogram, der rundede tre timer i varighed.

Tyskeren var i andet sæt tæt på at ryge ud, men formåede at overleve to matchbolde og efterfølgende vende kampen på hovedet.

Zverev møder sin landsmand Peter Gojowczyk i ottendedelsfinalen.