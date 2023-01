Alle holdt vejret: Kæmpe chok i Rune-kamp

Uha - det var nervepirrende at se på! Og her snakker jeg ikke om kampen.

I starten af andet sæt snublede Holger Rune, lagde sig på jorden og vred sig i smerte, mens hele John Cain Arena så nervøst til.

Heldigvis kom den 19-årige tennisstjerne på benene igen og kørte franske Ugo Humbert rundt på røv og albuer i tre sæt med cifrene 6-4, 6-2 og 7-6 (7-5).

Det er ved at udvikle sig til lidt af et australsk eventyr for Holger Rune, der nu kan se frem til et møde med verdens nummer seks, russiske Andrey Rublev, i fjerde runde af turneringen.

Holgers niveau

Modsat sin forrige kamp mod Maxime Cressy var Holger Rune lørdag oppe i mod en helt anden udfordring i Ugo Humbert.

Det var en fordel for danskeren, der fik meget bedre rytme i sit spil.

Vi så prøver på hans utrolige forhånd og elegante stopbolde, der virkelig fik sat sin modstander på prøve.

Holger Rune spadserede nærmest gennem sine egne servepartier, mens han fandt nogle fantastiske returneringer frem i franskmandens.

Humbert hævede sit niveau og bed fra sig i tredje sæt, men der var aldrig på noget tidspunkt tvivl om, hvem der skulle være vinder af den her kamp.

Den danske tenniskomet har indtil videre været en maskine i Australian Open, og det ser ud til, han bare bliver ved.

Holgers humør

Ligesom i de foregående to kampe virkede danskeren at være fuldstændig fokuseret.

Men dét, der virkelig var bemærkelsesværdigt, var måden han rejste sig på, efter han havde været på sidelinjen for at få behandling i starten af andet sæt.

Holger Rune kom tilbage på banen som fyr og flamme, brød franskmandens serveparti og satte sit eget efterfølgende serveparti lige i skabet.

Det må kræve enorm mental styrke på ingen måde at lade sig kue af det, der også må have været lidt af et chok for Holger selv.

Humbert virkede derimod mere desillusioneret efter kampafbrydelsen. Han havde nok heller ikke regnet med det store overskud, som danskeren udviste.

Dagens es

Nogle få af de mange danske fans på John Cain Arena havde fået nogle helt særlige pladser.

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, havde i dagens anledning inviteret et hold af helt unge danskere med i spillerboksen.

Det oser af overskud i Rune-lejren. Selvom danskeren har udviklet sig til lidt af en megastjerne, virker han selv og hans team til at være fuldstændig i øjenhøjde.

Hvor var det dog en flot gestus - de drenge fik en oplevelse for livet!

Dagens out

Der blev helt stille på John Cain Arena, da Holger Rune i starten af andet sæt måtte langt ud i en forhånd og vred om på sin ankel.

Danskeren lå på jorden, i hvad der føltes som evigheder, men kom heldigvis på benene igen.

Efterfølgende måtte han modtage behandling på både ankel og håndled.

Skaderne så ikke ud til at påvirke Holger Runes spil synderligt, og han kom da også flyvende tilbage og brød partiet.

Men man kan ikke undgå at få bange anelser for, om det kan få en betydning senere i turneringen.

Vi krydser fingre for, at det ikke er noget alvorligt.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix