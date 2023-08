- Alle skal være bange

Piotr Wozniacki er glad for at være tilbage i US Open sammen med Caroline

Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, tror på succes i US Open, hvis datteren kommer godt fra start

Da Caroline Wozniacki annoncerede sit comeback, meddelte hun selvsikkert, at hun troede på hun kunne vinde US Open.

Men i optaktsturneringerne i Montreal og Cincinatti er det blot blevet til en enkelt sejr til danskeren.

Piotr Wozniacki er tilbage som træner for sin datter. Foto: Jonas Olufson

Derfor er der næppe mange, der nu tipper hende til at tage pokalen i New York.

Men de manglende sejre er ikke noget, der bekymrer Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki.

- Hvis Caroline kom tilbage efter så lang en pause og slog dem alle, ville det være en katastrofe.

- Arrangørerne betaler ikke så mange præmiepenge, fordi de leger med tennis. Det er professionelle kvinder. De er på et højt niveau, og alle sammen træner to-tre gange om dagen.

Det kommer ikke som en overraskelse for Piotr Wozniacki, at Caroline Wozniacki ikke har vundet flere kampe på nuværende tidspunkt. Foto: Jonas Olufson

- Så vi er ikke dumme. Vi er ikke fanatikere. Vi kigger realistisk på det hele.

- Hun skulle starte på et eller andet tidspunkt. Det var den bedste mulighed at gøre det lige før US Open. Bagefter skal hun evaluere, hvad der var godt og dårligt, og det samme skal jeg. Så vi har tre-fire måneder inden Australien, hvor alle sammen starter fra nul, og så får vi at se, hvad der sker, siger Piotr Wozniacki, da Ekstra Bladet møder ham på US Open-anlægget i New York.

Glæder sig over spillet

Men selvom resultaterne ikke har været optimale, er den polske tennistræner ganske tilfreds med sin datters spil.

- Hun tabte ikke de kampe, fordi hun var meget dårlig, og de andre var meget gode. Hun havde rimeligt højt niveau, siger han.

Piotr Wozniacki tror på, at Caroline Wozniacki kan blive farlig for alle modstandere. Foto: Jonas Olufson

Derfor kan comebacket til US Open måske også være den endelige forløsning, hvis alt går vel.

- US Open er specielt for os. Jeg husker så mange gode tider her, og vi har mange supportere.

- Turneringen respekterer Caroline. Vi har fået lov til at træne på de store baner. Der har været regnvejr, men vi har trænet på Louis Armstrong Stadium og Arthur Ashe Stadium, så det har været supergodt.

- Det er altid svært i første kamp. Men hvis hun vinder den første, så skal alle andre blive bange. Fordi Caroline har i mange år spillet utrolig godt, og hun har mange tilskuere her, som støtter hende. Hun elsker byen og turneringen. Vi får se - meget snart, siger Piotr Wozniacki.

Caroline Wozniacki skal i aktion ved US Open natten til tirsdag, hvor hun møder en endnu ukendt kvalifikationsspiller i første runde af turneringen.

Kampen spilles på den næststørste arena, Louis Armstrong Stadium, omkring klokken 04.00 dansk tid.

Udover Caroline Wozniacki deltager også Holger Rune og Clara Tauson i US Open.

De skal i aktion henholdsvis mandag og tirsdag.