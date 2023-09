Alle snakker om det: Det bliver episk!

Caroline Wozniacki er videre til fjerde runde i US Open efter en sejr i tre sæt over Jennifer Brady

Hvor er det vildt!

I sin første grand slam-turnering i over tre år, er Caroline Wozniacki nu klar til fjerde runde efter en sejr over amerikanske Jennifer Brady med cifrene 4-6, 6-3 og 6-1.

Foto: Jonas Olufson

Wozniacki var nede med et sæt, men kom stærkt tilbage og vandt fuldt fortjent.

Nu venter sandsynligvis et opgør mod hjemmebanefavoritten Coco Gauff på søndag.

Carolines niveau

Der var usædvanligt mange fejl fra Caroline Wozniackis side i første sæt, hvor danskeren simpelthen skød bolden for ofte i nettet og ud af banen.

Det blev der heldigvis rettet op på, for det er netop Caroline Wozniackis styrke. At være stabil og lade modstanderen lave fejlene.

Foto: Jonas Olufson

Efter Brady tog første sæt, var der et helt afgørende moment ved stillingen 3-3 i andet.

Et par missede breakbolde fra Caroline Wozniacki gav bange anelser, men i sidste ende fik hun bruddet og endte med at tage et livsvigtigt sæt.

Foto: Jonas Olufson

I tredje sæt kom Wozniacki buldrende fra start, og der blev slet ikke givet ved dørene på samme måde som i de foregående to.

Når Brady skruede op for angrebslysten, blev alt banket tilbage i hovedet på hende. Det var simpelthen en fornøjelse at se.

Foto: Jonas Olufson

Caroline Wozniacki fik kamp til stregen af en velspillende modstander, men vandt i sidste ende helt fortjent. Endnu en imponerende præstation!

Carolines humør

De mange fejl i starten af kampen gjorde til tider danskeren en smule frustreret over sig selv, og der blev råbt og slået med ketsjeren.

Man sad ikke med fornemmelsen af, at det hun lod frustrationerne gå ud over sit spil.

Foto: Jonas Olufson

Tværtimod lagde hun dem fra sig, og fandt frem i det rigtige mindset i de afgørende situationer.

Og da fejlene blev udryddet, var der intet, der kunne slå hende ud af kurs.

Dagens es

Sikke nogle fantastiske tenniskampe, Caroline Wozniacki forkæler os med.

Kampen mod Kvitova i sidste runde var stor. Men nu kan det blive endnu større.

Foto: Jonas Olufson

For efter al sandsynlighed skal Wozniacki møde hjemmebanehåbet Coco Gauff i næste runde, hvis amerikaneren vinder sin kamp mod Elise Mertens.

De to største publikumsdarlings i New York mod hinanden. Comeback-dronningen mod det spirende talent. Erfaringen mod ungdommen.

Foto: Jonas Olufson

Dén kamp har simpelthen alle ingredienser til at blive en af de mest mindeværdige i turneringen. Det bliver episk!

Dagens out

Det ligner ikke Caroline Wozniacki, men i dag var mængden af fejl bekymrende.

Foto: Jonas Olufson

Danskeren fik ryddet ud i dem som kampen skred frem, men der er ikke plads til at komme langsomt fra start i næste kamp.

Det bliver straffet hårdt af bedre modstandere.