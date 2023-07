Alle snakker om det: - Hvorfor ikke?

Ekstra Bladet er i London og afdækker næste uges Wimbledon-turnering. Journalist Carl Emil Tscherning giver her et bud på, hvordan Holger Rune kommer til at klare sig

Nyheden om Caroline Wozniackis comeback til international toptennis nåede dårligt at bundfælde sig, før den næste tanke meldte sig.

Kommer vi til at se Caroline Wozniacki stille op i mixed double sammen med Holger Rune? Måske endda til OL i 2024? Eller allerede i US Open senere på året?

Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

Spørger man i Holger-lejren, så er det bestemt ikke urealistisk.

- Nu skal Caroline jo selvfølgelig lige i gang. Men hvorfor skulle de ikke kunne? siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, da Ekstra Bladet møder hende i London i forbindelse Holger Runes træning forud for Wimbledon.

Foto: Alberto Pezzali/Ritzau Scanpix

Konkurrence til Tauson

Indtil Caroline Wozniackis annoncerede sit comeback, havde det mere ligget i kortene, at Holger Rune skulle stille op i mixed double med Clara Tauson. Ligesom de gør i Hopman Cup i Nice senere i juli.

Men da Clara Tauson tilfældigvis kommer forbi midt under interviewet med Aneke Rune, bliver Tauson kærligt mindet om, at der er en ny og markant spiller på banen.

- Nu kommer der jo konkurrence på drengen!

- Vi må se, hvem der er de bedste mixed double-spillere til den tid. Vi skal jo til Hopman Cup med Clara, og så er det jo bare om at kridte skoene, lyder det drillende fra Aneke Rune, mens Clara Tauson står ved siden af.

Clara Tauson lagde vejen forbi Holger Runes træning forud for Wimbledon. Foto: Javier Garcia/Shutterstock

Ingen overraskelse

Ligesom alle andre danske tennisfans var Holger Rune-lejren uvidende om, at Caroline Wozniacki planlagde et comeback.

Men alligevel kom det ikke som den store overraskelse, da nyheden var sivet ind.

- Jeg vidste det ikke, før I skrev det til mig. Men hun så godt nok fit ud, da jeg så hende til Roland Garros. Jeg sagde til hende ’det ser godt nok ikke ud til, at du har født to børn.’ Hun så jo ikke bare slank ud. Hun så superfit ud.

- Så jeg havde det faktisk på fornemmelsen. Hun så så atletisk ud, og det kan man næsten ikke, hvis ikke det var, fordi der var et formål med det. Det var der så også. Det er skidegodt, siger Aneke Rune.

Danmark på verdenskortet

Aneke Rune glæder sig over, at Danmark snart kan se frem til at have den tidligere tennisdronning tilbage på touren.

Caroline Wozniackis form under Roland Garros imponerede Aneke Rune. Privatfoto

- Det er rigtig godt. Hun kommer jo med noget erfaring og noget pondus. Den unge dame og herre (Holger Rune og Clara Tauson, red.) er jo stadig unge. Super talentfulde – men unge. Men jeg skulle da hilse og sige, at Danmark er sat på verdenskortet nu, siger Aneke Rune.

Holger Rune skal i aktion i Wimbledon tirsdag, hvor han møder britiske George Loffhagen, der er med i turneringen på et wildcard.

Caroline Wozniacki skal også i aktion i showturneringen til Wimbledon, hvor hun spiller double med zimbabweaneren Cara Black.

Clara Tauson kvalificerede sig ikke til single-turneringen i Wimbledon, men stiller i stedet op i double-turneringen med italienske Elisabetta Cocciaretto.