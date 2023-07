Alle var flade af grin: - Jeg tager bandana på næste gang!

Han har den ALTID på. Den bagvendte kasket.

Hovedbeklædningen er nærmest blevet Holger Runes kendetegn.

Men faktisk tjener den et praktisk formål.

- Jeg kan godt lide at have noget på hovedet. Jeg prøvede først at spille uden, men jeg sveder meget, og så får jeg det i øjnene, siger Holger Rune.

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

I første omgang prøvede han med hårelastikker. Men de blev hurtigt smidt igen.

- Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men da jeg spillede min anden ATP-turnering i Santiago i Chile, havde jeg nogle små ting i håret. Men jeg kunne ikke rigtig lide den stil.

- Men jeg synes, det er komfortabelt og rart at have et eller andet på. Og jeg synes, jeg ser sej ud med bagvendt kasket.

- Måske tager jeg en bandana på næste gang. Hvem ved, lød det fra Holger Rune, inden den fremmødte presse brød ud i grin og han måtte gribe ind.

- Lad være med at grine! lød det fra Holger Rune, der tilsyneladende mente det dybt seriøst.

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Inspirationen til den bagvendte kasket har han - naturligvis - fundet hos andre tennisspillere.

- Der er mange spillere, der gør det. Der er Matteo Berrettini. Jeg kan ikke nævne alle, men der er mange. Rafa (Rafael Nadal, red.) træner nogle gange med bagvendt kasket. Novak (Djokovic, red.) gør det også.

- Jeg synes, det er en fed stil. Og nu er det bare blevet en del af, hvordan jeg ser ud på banen. Jeg tænker ikke rigtig over det længere. Men jeg føler mig komfortabelt påklædt på banen, og det er meget vigtigt, siger Holger Rune.